Carnaval: Tambores Ancestrais na Noite Escura anima bairro do Benfica

O bairro do Benfica se transformou, momentaneamente, em um terreiro de religiões afro, com deuses e orixás dançando no palco ao som dos instrumentos da Orquestra Solar de Tambores.

Carnaval 2024: "aqui não tem 'Macetando', nem Apocalipse"

Cantor, compositor e produtor, Pingo de Fortaleza terminou a apresentação de 90 minutos com a alma em estado elevado. "Aqui não tem 'Macetando', nem Apocalipse", bradou para a plateia.

Foto: Flávia Oliveira/O POVO Carnaval 2024: o cantor e compositor Pingo de Fortaleza se apresentou na Gentilândia na segunda-feira de Carnaval

Ao deixar o palco, ele falou ao O POVO sobre a apresentação.

“É emocionante, ainda que aqui a apresentação seja, por assim dizer, mais institucional. Lá na sede do Maracatu Solar, a energia extravasa mesmo. Mas é de arrepiar, mesmo assim", diz, passando o dedo no próprio braço.

"É importante mostrar ao público um pouco da religião que está no berço da nação, e questionar os últimos episódios de intolerância religiosa, infelizmente tão comuns", reflete.

Na terça-feira, 13, os tambores voltam a ecoar no Benfica, no fim da tarde, ocasião em que um cortejo percorrerá as ruas do entorno da praça da Gentilândia.