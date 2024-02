Desfile das escolas de samba 2024 SP: onde assistir ao vivo

O desfile das escolas de samba de São Paulo inicia nesta sexta-feira, 9. Em 2024, 14 escolas vão entrar no Sambódromo do Anhembi para disputar o prêmio de campeã paulista. A Camisa Verde e Branco, que retorna ao grupo especial, será a primeira escola que vai desfilar.

A atual campeã, Mocidade Alegre, vai trazer “Brasiléia Desvairada” como seu enredo em 2024. Na busca do seu 12º título, a escola vai percorrer o Brasil por meio das viagens que o escritor modernista Mário de Andrade fez. A agremiação também deve rever a identidade do Brasil e celebrar a cultura popular brasileira.

Já a maior campeã paulista, Vai-Vai, vai inovar no Anhembi e celebrar o Hip-Hop paulistano. “Capítulo 4, Versículo 3 – Da Rua e do Povo, o Hip Hop: Um Manifesto Paulistano”, é o enredo da escola que busca seu 16º título, enaltecendo o povo da rua e as manifestações culturais periféricas paulistanas, homenageando até os Racionais MC's.

Desfile das Escolas de Samba de São Paulo: onde assistir



Assim como no Rio, os desfiles são transmitidos do início ao fim pela Rede Globo, tanto em TV aberta pelo canal tradicional, como no seu streaming através do GloboPlay. O time de apresentadores conta com Milton Cunha, Alex Escobar e Karine Alves.

Até 2023, a Globo dividia seu time de apresentadores entre os desfiles de SP e RJ; porém, neste ano será o mesmo trio em ambos desfiles.

Desfile das Escolas de Samba de São Paulo: programação e enredos



Enquanto no Rio de Janeiro, são apenas 12 escolas desfilando no grupo especial, em São Paulo, são 14. Isso leva um desfile mais longevo durante a sexta e o sábado do Carnaval paulista. Neste ano, diferentes enredos serão retratados pelas escolas.