Carnaval de Fortaleza: cadastro de ambulantes começa nesta terça; saiba como fazer

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, serão 130 vagas fixas e 30 itinerantes para a avenida Domingos Olímpio e 65 vagas fixas e 30 itinerantes para a praça João Gentil.

Os vendedores ambulantes interessados em trabalhar durante o Carnaval de Fortaleza, nos polos da avenida Domingos Olímpio e da Praça João Gentil, no bairro Benfica, em Fortaleza, podem fazer o cadastro a partir desta terça-feira, 16.

Para se cadastrar, o ambulante deve apresentar cópias da carteira de identidade (RG), CPF e comprovante de endereço emitido nos últimos 90 dias, além de uma foto do equipamento a ser utilizado nas vendas.

O atendimento aos interessados é realizado na sede da Secretaria Executiva Regional (SER) 4 e fica aberto até quinta-feira, 18, das 9 às 16h30min.

Após entregar os documentos, o ambulante receberá um número de inscrição no Setor de Protocolo.

Caso a procura seja maior que o número de vagas disponíveis, a Secretaria realizará sorteios na quarta-feira, 24, na sede da Regional, para definir os ambulantes que atuarão nos eventos.

Para os interessados em atuar na Praça João Gentil, o sorteio será às 9h30min; para a avenida Domingos Olímpio, o sorteio será às 14h30. A presença dos comerciantes é recomendada, mas não obrigatória.

As barracas dos comerciantes autorizados ficarão instaladas em espaços definidos pela Regional, de acordo com o plano operacional elaborado para as festas de Pré-Carnaval.