Ídolo do Íbis, Mauro Shampoo está internado no Recife e pede doações

Eterno camisa 10 do "Pior time do Mundo", ex-jogador foi diagnosticado com diverticulite e está no Hospital da Restauração, em Recife, desde o último 30 de dezembro

Um dos principais ídolos do Íbis, o ex-jogador Mauro Shampoo está internado no Hospital da Restauração, em Pernambuco, desde o último dia 30 de dezembro. O eterno camisa 10 do "Pior time do mundo" passou mal enquanto trabalhava na própria barbearia e, após ser atendido pelo SAMU, foi diagnosticado com diverticulite, uma doença que afeta o intestino grosso.

Internado desde então, o ex-atleta está sem fonte de renda e, para se manter, abriu por meio das redes sociais uma campanha por doações. O auxílio por ser feito por meio de Pix 257.465.454-49 - Márcia Cordeiro da Silva, esposa do atleta) ou pelas redes sociais de Mauro, cujo usuário no Instagram é (@mauroshampoooficial).

De acordo com a Folha de Pernambuco, a esposa de Mauro, Márcia Cordeiro, confirmou o diagnóstico e enfatizou como ocorreu o episódio que levou o ex-atleta e ser internado. "Foi uma coisa que apareceu de repente. O Samu pegou ele no salão com muito sangramento e passando mal", explicou.