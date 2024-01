Show de Roberta Sá no pré-Carnaval de Fortaleza tem horário alterado

Apresentação da cantora estava marcada para as 22h30min, no Aterrinho da Praia de Iracema, em Fortaleza. Show do bloco Unidos da Cachorra também sofreu alteração

O show da cantora Roberta Sá, que acontece neste sábado, 13, no Aterrinho da Praia de Iracema, teve horário antecipado. O anúncio foi feito pela Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor) nas redes sociais.



Inicialmente previsto para acontecer às 22h30min, o show foi antecipado para às 21 horas. Já a apresentação do bloco Unidos da Cachorra, que também se apresenta no local, teve horário adiado para as 22h30. O restante da programação não foi modificado.



Os shows fazem parte do Ciclo carnavalesco de Fortaleza, que foi iniciado na noite da última sexta-feira, 12, com apresentações de grupos como Olodum e Luxo da Aldeia, na Praça do Ferreira. Confira a programação completa do Aterrinho no final da matéria.