Carnaval RJ 2022: ordem do desfile das escolas, onde assistir e mais

Após um ano sem Carnaval, haverá o retorno nesta quarta, 20, do desfile das escolas de samba na Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ); veja ordem e onde assistir ao vivo

Devido à Covid-19, o Carnaval no Rio de Janeiro foi suspenso em 2021 e transferido para abril de 2022. Nos dias 20 e 21, a Série Ouro, antiga Série A (ou grupo de acesso), se apresentará na Marquês de Sapucaí. Já nos dias 22 e 23, as escolas do Grupo Especial farão seus desfiles.

A apuração dos resultados será dia 26 e o desfile das seis escolas melhores classificadas acontecerá no dia 30, a partir das 22h (horário de Brasília).

Haverá também as apresentações das escolas de samba dos grupos de Avaliação, Bronze, Prata, B e C na Estrada Intendente Magalhães, Zona Norte do Rio.

Carnaval RJ 2022: ordem e horário do desfile na Marquês de Sapucaí

Série Ouro (dia 20)

21h00 - Em Cima da Hora

21h45 - Cubango

22h30 - Unidos da Ponte

23h15 - Porto da Pedra

00h00 - União da Ilha

00h45 - Unidos de Bangu

01h30 Sossego

Série Ouro (dia 21)

21h00 - Lins Imperial

21h45 - Inocentes de Belford Roxo

22h30 - Estácio de Sá

23h15 - Santa Cruz

00h00 - Unidos de Padre Miguel

00h45 - Vigário Geral

01h30 - Império da Tijuca

02h15 - Império Serrano

Grupo Especial (dia 22)

22h00 - Imperatriz Leopoldinense

23h00 - Mangueira

00h00 - Salgueiro

01h00- São Clemente

02h00 - Viradouro

03h00 - Beija-Flor

Grupo Especial (dia 23)

22h00 - Paraíso do Tuiuti

23h00 - Portela

00h00 - Mocidade Independente

01h00 - Unidos da Tijuca

02h00 - Grande Rio

03h00 - Vila Isabel

Desfile das Escolas Campeãs (dia 30)

22h00 - 6º lugar

23h00 - 5º lugar

00h00 - 4º lugar

01h00 - 3º lugar

02h00 - 2º lugar

03h00 - 1º lugar



Carnaval RJ 2020 : onde assistir ao vivo aos desfiles das escolas

Os desfiles serão transmitidos ao vivo na TV Globo na sexta-feira, 22, e no sábado, 23, com os grupos especiais de São Paulo a partir das 22h45MIN. Na plataforma da emissora - Globoplay - você pode acessar a programação ao vivo.

Musas das escolas de samba do Carnaval RJ 2022

No sambódromo também encontramos celebridades que são coroadas como musas de escola de samba. Confira algumas que farão parte do carnaval 2022:

Sabrina Sato: desfila pela Gaviões da Fiel e pela Vila Isabel

desfila pela Gaviões da Fiel e pela Vila Isabel Natália Deodato: desfila na Beija Flor

desfila na Beija Flor Iza: rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense

rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense Paola Oliveira: rainha de bateria da Grande Rio

rainha de bateria da Grande Rio Thelma Assis: desfilará na Mocidade Alegre e São Clemente

desfilará na Mocidade Alegre e São Clemente Viviane Araújo: desfila na Acadêmicos do Salgueiro

desfila na Acadêmicos do Salgueiro Bianca Andrade: musa da Grande Rio

musa da Grande Rio Erika Januza: desfila na Unidos do Viradouro



