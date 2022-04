Catadora chama atenção em ensaio de escola de samba e é convidada para desfile no Rio de Janeiro

O vídeo foi gravado no último ensaio técnico antes do desfile, na Marquês de Sapucaí. A Império da Tijuca convidou a catadora para desfilar pela escola

Uma catadora de material reciclável chamou atenção nas redes sociais após sambar no ensaio técnico da Império da Tijuca, escola da Série Ouro do carnaval do Rio de Janeiro. Adriana Salles, de 36 anos, foi gravada dançando na pista da Marquês de Sapucaí. Após viralizar com o registro, a catadora foi convidada para participar do desfile da escola no Carnaval de 2022.

O momento foi gravado pelo fotógrafo Rafael Catarcione no ensaio técnico na última terça-feira, 29, na Marquês de Sapucaí. No vídeo, Adriana esbanja felicidade sambando sozinha e de forma espontânea. Em pouco tempo, o registro se espalhou nas redes sociais e chamou a atenção da escola de samba que ensaiava no momento, o Império da Tijuca.

Após a repercussão nas redes sociais, a diretoria do Império da Tijuca realizou uma busca pela catadora na região do Catumbi, onde Adriana circula. Após ser encontrada, a mais nova integrante do Primeiro Império do Samba foi recebida pela presidência no barracão, localizado nas adjacências do Sambódromo. Ao O POVO, a escola fala sobre o encontro com a catadora e como sua história reflete o samba-enredo que será apresentado no Carnaval de 2022.

Adriana mora no Morro da Providência, na zona central do Rio de Janeiro. Ela tem três filhas: uma de oito anos e gêmeas de um ano e meio. Segundo nota divulgada pela escola de samba, a catadora recolhe latinhas para sobreviver, não sabe ler, nem escrever e conta com o apoio de moradores do local.

O carnavalesco da Império da Tijuca, Guilherme Estevão, convidou a catadora para desfilar pela escola. Ela prontamente aceitou o convite e irá participar do desfile que acontecerá no dia 21 de abril. "Ela virá em um setor muito especial do nosso desfile que exalta a presença negra na Cultura e na Arte brasileira", revela em publicação no Instagram, referindo-se à ala da qual a nova integrante participará. A nova estrela da escola irá desfilar acompanhada por um grupo de jovens atrizes negras. Além disso, o Império da Tijuca está disposto a ajudar Adriana a estudar e ingressar no mercado de trabalho.



O fotógrafo Rafael Catarcione, da Prefeitura do Rio de Janeiro, destacou a alegria que sentiu ao ver o vídeo viralizando e dando visibilidade à catadora. "Espero que a Adriana siga um caminho de muita paz e luz, que as pessoas que vão cuidar dela sejam altamente usadas por Deus para ajudar de forma tremenda essa moça", disse em seu perfil no Instagram.

A trilha sonora é o samba-enredo "Samba de Quilombo: a Resistência pela Raiz", que vai nortear a apresentação da escola em 2022. A Império da Tijuca vai homenagear a escola Quilombo, criada por mestres do samba inconformados com o mercantilismo do carnaval do Rio e o embranquecimento das escolas de samba. O samba-enredo deve mostrar a escola como símbolo de resistência antirracista.

