Viradouro encerra ensaios técnicos de 2022 no Sambódromo do Rio

Campeã do Grupo Especial em 2020, a Viradouro encerra hoje (10) a temporada de ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí. A escola de samba de Niterói vai desfilar às 22h, e também fará o teste de som e da nova iluminação cênica do Sambódromo.

Depois de ter sido cancelado em 2021, o desfile das escolas de samba foi novamente afetado pela pandemia de covid-19 em 2022. Em 21 de janeiro, em meio à onda de casos causada pela variante Ômicron, as prefeituras do Rio e de São Paulo decidiram adiar o evento, que foi remarcado para o período de 20 a 23 de abril.

O Grupo Especial, considerado a primeira divisão do samba carioca, vai desfilar nas noites dos dias 22 e 23 de abril, a partir das 22h. Na sexta (22), entram no sambódromo Imperatriz Leopoldinense, Mangueira, Salgueiro, São Clemente, Viradouro e Beija-Flor. Já no sábado (23), será a vez de Paraíso do Tuiuti, Portela, Mocidade, Unidos da Tijuca, Grande Rio e Vila Isabel. As campeãs voltam à avenida no dia 30.

Esquema especial

Para que o público consiga chegar e sair do sambódromo, os horários dos trens da Supervia e da Metrô Rio foram estendidos até a meia-noite. Nesse mesmo horário, estão previstas composições especiais da Central do Brasil, com destino aos ramais de Japeri, Santa Cruz e Gramacho.

Antes do desfile da Viradouro, a avenida vai receber religiosos que farão a cerimônia de lavagem do Sambódromo, marcada para 19h40. Grupos carnavalescos também devem participar, guiados por integrantes das alas de Baianas, velhas guardas e crianças de todas as agremiações dos grupos Especial e Série Ouro. Estarão presentes ainda casais de mestres-salas e porta-bandeiras, além do bloco Cacique de Ramos e do afoxé Filhos de Gandhi.

