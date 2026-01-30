Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Peça estrelada por Jesuíta Barbosa é apresentada em Fortaleza

Peça estrelada por Jesuíta Barbosa é apresentada em Fortaleza

Espetáculo "Sonho Elétrico", protagonizado pelo ator pernambucano Jesuíta Barbosa, é apresentado em Fortaleza no final de fevereiro
Atualizado às Autor Miguel Araujo
Autor
Miguel Araujo Repórter de cultura
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ator pernambucano Jesuíta Barbosa, conhecido por atuar em obras como a cinebiografia "Homem com H" e a novela "Pantanal", chega a Fortaleza nos dias 27 e 28 de fevereiro para apresentar o espetáculo “Sonho Elétrico”.

O Theatro José de Alencar é o local a receber a peça. A informação foi divulgada pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), organização social (OS) responsável pela administração do equipamento cultural.

Até a publicação desta matéria, valores dos ingressos e horários das sessões não haviam sido divulgados.

Relembre | Jesuíta Barbosa abraça a liberdade para viver Ney Matogrosso em cinebiografia: "Simbiose"

Em “Sonho Elétrico”, Jesuíta Barbosa interpreta um artista e integrante de banda atingido por um raio.

Em estado de coma, ele atravessa o limiar entre a vida e a morte, mergulhando em suas memórias e na possibilidade de despertar para uma nova chance.

“Sonho Elétrico” em Fortaleza: reflexão sobre sonhar coletivamente

Trabalho da Companhia Brasileira de Teatro, “Sonho Elétrico” tem texto original e direção de Marcio Abreu. O espetáculo foi criado em diálogo com a obra do neurocientista Sidarta Ribeiro.

A peça teve como um dos pontos de partida o livro “Sonho Manifesto”. Ela reflete sobre a importância de sonhar coletivamente com o futuro da vida e dá continuidade à pesquisa da companhia sobre questões ligadas à memória, ao sonho e à história.

Protagonizada por Jesuíta Barbosa, peça "Sonho Elétrico" é apresentada em Fortaleza no final de fevereiro e tem elenco formado também por Jessyca Meireles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio
Protagonizada por Jesuíta Barbosa, peça "Sonho Elétrico" é apresentada em Fortaleza no final de fevereiro e tem elenco formado também por Jessyca Meireles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio Crédito: ETHEL BRAGA/DIVULGAÇÃO
Protagonizada por Jesuíta Barbosa, peça "Sonho Elétrico" é apresentada em Fortaleza no final de fevereiro e tem elenco formado também por Jessyca Meireles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio
Protagonizada por Jesuíta Barbosa, peça "Sonho Elétrico" é apresentada em Fortaleza no final de fevereiro e tem elenco formado também por Jessyca Meireles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio Crédito: ETHEL BRAGA/DIVULGAÇÃO
Protagonizada por Jesuíta Barbosa, peça "Sonho Elétrico" é apresentada em Fortaleza no final de fevereiro e tem elenco formado também por Jessyca Meireles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio
Protagonizada por Jesuíta Barbosa, peça "Sonho Elétrico" é apresentada em Fortaleza no final de fevereiro e tem elenco formado também por Jessyca Meireles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio Crédito: ETHEL BRAGA/DIVULGAÇÃO

Além de Jesuíta Barbosa, o elenco do espetáculo é formado por Jessyca Meireles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio.

Leia também | Por trás do picadeiro: a rotina invisível que transforma o circo em uma cidade em movimento

Segundo a sinopse, a narrativa se desenvolve como um percurso sensível na mente de um artista, servindo como metáfora para a iminência do fim e as oportunidades de transformação possíveis enquanto comunidade planetária.

Vento Aracati vira matéria cênica em peça que estreia em Fortaleza

“Sonho Elétrico” em Fortaleza: peça integra Série Cênica

A apresentação do espetáculo “Sonho Elétrico” integra a iniciativa Série Cênica, realizado pelo Instituto Dragão do Mar e pelo Ministério da Cultura (MinC) em parceria com a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE).

Protagonizada por Jesuíta Barbosa, peça "Sonho Elétrico" é apresentada em Fortaleza no final de fevereiro e tem elenco formado também por Jessyca Meireles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio
Protagonizada por Jesuíta Barbosa, peça "Sonho Elétrico" é apresentada em Fortaleza no final de fevereiro e tem elenco formado também por Jessyca Meireles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio Crédito: ETHEL BRAGA/DIVULGAÇÃO
Protagonizada por Jesuíta Barbosa, peça "Sonho Elétrico" é apresentada em Fortaleza no final de fevereiro e tem elenco formado também por Jessyca Meireles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio
Protagonizada por Jesuíta Barbosa, peça "Sonho Elétrico" é apresentada em Fortaleza no final de fevereiro e tem elenco formado também por Jessyca Meireles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio Crédito: ETHEL BRAGA/DIVULGAÇÃO

O projeto visa ocupar os espaços do Theatro José de Alencar e do Cineteatro São Luiz, equipamentos da Secult geridos pelo IDM. A Série Cênica faz parte da campanha Cultura nas Trincheiras da Alegria e tenta conectar trajetórias distintas às potências da cena cearense.

Silvero Pereira debate violência, infância e preconceito em peça no TJA

A organização afirma que os ingressos para assistir a “Sonho Elétrico” estarão disponíveis em breve e convida o público a se inscrever no site do Cultura nas Trincheiras para ser notificado sobre atualizações.

"Sonho Elétrico" em Fortaleza

  • Quando: sexta-feira, 27, e sábado, 28 de fevereiro; horários ainda serão divulgados
  • Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
  • Quanto: valores ainda serão divulgados

Confira a ficha técnica de "Sonho Elétrico"

  • Texto e Direção: Marcio Abreu
  • Pesquisa e Criação: Marcio Abreu, Nadja Naira, Cássia Damasceno e José Maria
  • Elenco e criação: Jesuíta Barbosa, Jessyca Meyreles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio
  • Interlocução teórica e criativa: Sidarta Ribeiro
  • Direção técnica, Iluminação e assistência de direção: Nadja Naira
  • Direção de produção e administração: Cássia Damasceno e José Maria
  • Direção Musical e Trilha Sonora Original: Felipe Storino
  • Colaboração Cristiva Musical: Juliana Linhares
  • Direção de Movimento e colaboração criativa: Key Sawao
  • Assistência de direção e colaboração criativa: Fábio Osório Monteiro
  • Música “Armadilha”: Juliana Linhares e Caio Riscado
  • Música “Emaranhada”: Juliano Holanda
  • Música "Sonho Elétrico": Juliana Linhares e Marcio Abreu
  • Pianista em cena: Luís Chamis
  • Figurinos: Luiz Cláudio Silva | Apartamento 03
  • Cenografia: Marcio Abreu, José Maria e Nadja Naira
  • Assistência de dramaturgia e colaboração criativa: Aislan Salomão
  • Assistência de produção e arte: Taís Morgado 
  • Design e técnico de som: Felipe Storino
  • Técnico de luz e programação: Ricardo Barbosa
  • Assistência de cenografia e desenhos técnicos: Luana Gattoni
  • Cenotécnicos e maquinistas: Alexander Peixoto da Silva, Douglas Caldas, Brunno S. Guadanholi, Gonçalo Neres, Luís Carlos Ferreira
  • Fotos: Ethel Braga
  • Programação Visual: Pablito Kucarz
  • Mídias Sociais: Kalindi D’Elia
  • Imagens e Registro Videográfico: Elisa Mendes
  • Criação e produção: companhia brasileira de teatro

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

celebridades

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar