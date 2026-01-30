Peça estrelada por Jesuíta Barbosa é apresentada em Fortaleza

Peça estrelada por Jesuíta Barbosa é apresentada em FortalezaEspetáculo "Sonho Elétrico", protagonizado pelo ator pernambucano Jesuíta Barbosa, é apresentado em Fortaleza no final de fevereiro
O ator pernambucano Jesuíta Barbosa, conhecido por atuar em obras como a cinebiografia "Homem com H" e a novela "Pantanal", chega a Fortaleza nos dias 27 e 28 de fevereiro para apresentar o espetáculo “Sonho Elétrico”.
O Theatro José de Alencar é o local a receber a peça. A informação foi divulgada pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), organização social (OS) responsável pela administração do equipamento cultural.
Até a publicação desta matéria, valores dos ingressos e horários das sessões não haviam sido divulgados.
Em “Sonho Elétrico”, Jesuíta Barbosa interpreta um artista e integrante de banda atingido por um raio.
Em estado de coma, ele atravessa o limiar entre a vida e a morte, mergulhando em suas memórias e na possibilidade de despertar para uma nova chance.
“Sonho Elétrico” em Fortaleza: reflexão sobre sonhar coletivamente
Trabalho da Companhia Brasileira de Teatro, “Sonho Elétrico” tem texto original e direção de Marcio Abreu. O espetáculo foi criado em diálogo com a obra do neurocientista Sidarta Ribeiro.
A peça teve como um dos pontos de partida o livro “Sonho Manifesto”. Ela reflete sobre a importância de sonhar coletivamente com o futuro da vida e dá continuidade à pesquisa da companhia sobre questões ligadas à memória, ao sonho e à história.
Além de Jesuíta Barbosa, o elenco do espetáculo é formado por Jessyca Meireles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio.
Segundo a sinopse, a narrativa se desenvolve como um percurso sensível na mente de um artista, servindo como metáfora para a iminência do fim e as oportunidades de transformação possíveis enquanto comunidade planetária.
“Sonho Elétrico” em Fortaleza: peça integra Série Cênica
A apresentação do espetáculo “Sonho Elétrico” integra a iniciativa Série Cênica, realizado pelo Instituto Dragão do Mar e pelo Ministério da Cultura (MinC) em parceria com a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE).
O projeto visa ocupar os espaços do Theatro José de Alencar e do Cineteatro São Luiz, equipamentos da Secult geridos pelo IDM. A Série Cênica faz parte da campanha Cultura nas Trincheiras da Alegria e tenta conectar trajetórias distintas às potências da cena cearense.
A organização afirma que os ingressos para assistir a “Sonho Elétrico” estarão disponíveis em breve e convida o público a se inscrever no site do Cultura nas Trincheiras para ser notificado sobre atualizações.
"Sonho Elétrico" em Fortaleza
- Quando: sexta-feira, 27, e sábado, 28 de fevereiro; horários ainda serão divulgados
- Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
- Quanto: valores ainda serão divulgados
Confira a ficha técnica de "Sonho Elétrico"
- Texto e Direção: Marcio Abreu
- Pesquisa e Criação: Marcio Abreu, Nadja Naira, Cássia Damasceno e José Maria
- Elenco e criação: Jesuíta Barbosa, Jessyca Meyreles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio
- Interlocução teórica e criativa: Sidarta Ribeiro
- Direção técnica, Iluminação e assistência de direção: Nadja Naira
- Direção de produção e administração: Cássia Damasceno e José Maria
- Direção Musical e Trilha Sonora Original: Felipe Storino
- Colaboração Cristiva Musical: Juliana Linhares
- Direção de Movimento e colaboração criativa: Key Sawao
- Assistência de direção e colaboração criativa: Fábio Osório Monteiro
- Música “Armadilha”: Juliana Linhares e Caio Riscado
- Música “Emaranhada”: Juliano Holanda
- Música "Sonho Elétrico": Juliana Linhares e Marcio Abreu
- Pianista em cena: Luís Chamis
- Figurinos: Luiz Cláudio Silva | Apartamento 03
- Cenografia: Marcio Abreu, José Maria e Nadja Naira
- Assistência de dramaturgia e colaboração criativa: Aislan Salomão
- Assistência de produção e arte: Taís Morgado
- Design e técnico de som: Felipe Storino
- Técnico de luz e programação: Ricardo Barbosa
- Assistência de cenografia e desenhos técnicos: Luana Gattoni
- Cenotécnicos e maquinistas: Alexander Peixoto da Silva, Douglas Caldas, Brunno S. Guadanholi, Gonçalo Neres, Luís Carlos Ferreira
- Fotos: Ethel Braga
- Programação Visual: Pablito Kucarz
- Mídias Sociais: Kalindi D’Elia
- Imagens e Registro Videográfico: Elisa Mendes
- Criação e produção: companhia brasileira de teatro