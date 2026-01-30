Peça estrelada por Jesuíta Barbosa é apresentada em Fortaleza

Protagonizada por Jesuíta Barbosa, peça "Sonho Elétrico" é apresentada em Fortaleza no final de fevereiro e tem elenco formado também por Jessyca Meireles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio / Crédito: ETHEL BRAGA/DIVULGAÇÃO

O ator pernambucano Jesuíta Barbosa, conhecido por atuar em obras como a cinebiografia "Homem com H" e a novela "Pantanal", chega a Fortaleza nos dias 27 e 28 de fevereiro para apresentar o espetáculo “Sonho Elétrico”. O Theatro José de Alencar é o local a receber a peça. A informação foi divulgada pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), organização social (OS) responsável pela administração do equipamento cultural.

Até a publicação desta matéria, valores dos ingressos e horários das sessões não haviam sido divulgados.

Em "Sonho Elétrico", Jesuíta Barbosa interpreta um artista e integrante de banda atingido por um raio. Em estado de coma, ele atravessa o limiar entre a vida e a morte, mergulhando em suas memórias e na possibilidade de despertar para uma nova chance.

"Sonho Elétrico" em Fortaleza: reflexão sobre sonhar coletivamente Trabalho da Companhia Brasileira de Teatro, "Sonho Elétrico" tem texto original e direção de Marcio Abreu. O espetáculo foi criado em diálogo com a obra do neurocientista Sidarta Ribeiro. A peça teve como um dos pontos de partida o livro "Sonho Manifesto". Ela reflete sobre a importância de sonhar coletivamente com o futuro da vida e dá continuidade à pesquisa da companhia sobre questões ligadas à memória, ao sonho e à história.

Além de Jesuíta Barbosa, o elenco do espetáculo é formado por Jessyca Meireles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio. Segundo a sinopse, a narrativa se desenvolve como um percurso sensível na mente de um artista, servindo como metáfora para a iminência do fim e as oportunidades de transformação possíveis enquanto comunidade planetária.

"Sonho Elétrico" em Fortaleza: peça integra Série Cênica A apresentação do espetáculo "Sonho Elétrico" integra a iniciativa Série Cênica, realizado pelo Instituto Dragão do Mar e pelo Ministério da Cultura (MinC) em parceria com a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE).