Escritora cearense Ana Miranda lança curso sobre romance histórico

Ana Miranda, escritora cearense, ministrará curso sobre romance histórico; inscrições estão abertas
Autor Eduarda Porfírio
Eduarda Porfírio Autor
A escritora cearense, vencedora de dois prêmios Jabuti (1989 e 2004), Ana Miranda ministrará um curso sobre romance histórico.

Intitulada de “Todo Romance é Histórico”, a formação acontece de 3 de março a 29 de abril, com aulas presenciais na sede da editora Armazém da Cultura

Os interessados podem adquirir o curso de forma on-line no site da própria editora. As aulas serão às terças, quartas e quintas-feiras, com número limitado a 15 participantes.

Com 40 horas/aula, o valor total do curso é de R$2.800.

Conheça Ana Miranda

Natural de Fortaleza, Ana Miranda é uma escritora de linguagem e fabulação. Ganhou o prêmio Jabuti com “Boca do Inferno” (1989), seu terceiro livro publicado, sendo seu primeiro romance (gênero literário).

Com mais de 30 livros publicados, a autora venceu honrarias diversas como o Prêmio Academia Brasileira de Letras, Green Prize of the Americas por “Yuxin”, Medalha Rachel de Queiroz, além do título de doutora honoris causa pela Universidade Federal do Ceará.

Leia mais | Novela de Manoel Carlos influenciou na criação de três leis; veja quais

Entre suas obras mais recentes publicadas estão: “Xica da Silva, a Cinderela Negra” (2017), “Musa Praguejadora, A vida de Gregório de Matos”, ambos pela Record e “Menina Japinim”, obra infantil pela Companhia das Letrinhas.

Ana Miranda - Todo romance é histórico

  • Quando: 3 de março a 29 de abril, de 18h30min às 20h30min
  • Carga horária: 40 horas/aula
  • Quanto: R$2.800
  • Onde: Armazém da Cultura (Rua Jorge da Rocha, 154 - Aldeota)
  • Telefones: 3224.9780 e 99907.0610
  • Site: armazemdacultura.com.br

