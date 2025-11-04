Edu Krieger e Natalia Voss trazem show 'Versos e Versões' ao TJA

"Versos e Versões": Edu Krieger e Natalia Voss desembarcam em Fortaleza, pela primeira vez, para show no TJA / Crédito: Divulgação

Desembarca em Fortaleza, pela primeira vez, o cantor e compositor Edu Krieger e a cantora Natalia Voss para apresentar a turnê “Versos e Versões - A Vida em Paródias” nesta quinta-feira, 6, no Theatro José de Alencar. Os ingressos encontram-se à venda pela plataforma Sympla.

Através de suas recriações bem-humoradas de sucessos da música brasileira, eles trazem reflexões sobre assuntos que vão desde política a outros temas da atualidade. Eles provocam, instigam e mostram perspectivas diferentes para diversos cenários do Brasil.

Em meio a paralisação do mundo com a chegada da Covid-19, classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional (PHEIC) em 30 de janeiro de 2020, Edu Krieger e Natalia Voss tiveram a ideia de levar informação através da música e poesia. Desde então, a dupla vem atraindo milhões de visualizações em seus vídeos publicados na internet que, a partir de suas reproduções, furaram a bolha e hoje, após os próprios fãs pedirem, de modo entusiástico, um show específico, só de paródias, eles levam para diversas cidades do País o espetáculo “Versos e Versões”. A estreia da dupla foi em janeiro de 2024, no palco do Teatro Rival, no Rio de Janeiro. Lotaram também o Clube Barbixas de Comédia, na capital paulistana, em quatro sessões. Salvador, Belo Horizonte e Niterói foram outras cidades que receberam o show. Saiba mais sobre Edu Krieger Filho do compositor erudito e maestro Edino Krieger, um dos criadores das bienais de música contemporânea e da Orquestra Sinfônica Nacional, Eduardo Lyra Krieger cresceu cercado de música. É esposo de Natalia Voss, sua dupla na turnê musical, pai de quatro filhos, duas fruto do seu relacionamento com a cantora.

Em sua bagagem, o carioca possui canções gravadas por nomes da música popular brasileira, como Maria Rita, em "Cirando do mundo", "Maria do Socorro", "Novo amor"; Maria Gadú, em "No pé do vento"; Ana Carolina, em "Pra tomar três", "Combustível", "Pole Dance", Resposta da Rita" e "Libido"; além de personalidades como Pedro Luís e a Parede, Fagner, Pedro Miranda, Rita de Cássia, entre outros.

Em 2006, o artista lançou seu primeiro disco que futuramente viria a ser premiado pela Associação Paulista dos Críticos de Arte na categoria "revelação da MPB", além de ser indicado ao Prêmio Rival Petrobrás de Música na categoria artista revelação. Também foi listado entre os dez melhores álbuns do ano pelo jornal O Globo. Edu Krieger também compôs músicas para diversos filmes, como "O Palhaço", direção de Selton Mello, além trabalhar como diretor musical do programa "Lady Night", comandado por Tatá Werneck no canal Multishow. Foi roteirista de programas como "Zorra" e "Tá no Ar: a TV na TV", exibidos pela Rede Globo.