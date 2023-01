Rita de Cássia: famosos lamentam morte de cantora; veja repercussão

O falecimento da cantora Rita de Cássia, compositora dos grandes sucessos "Meu Vaqueiro, Meu Peão" e "Saga de Um Vaqueiro", nesta terça-feira, 3, repercutiu nas redes sociais entre artistas e políticos. Ela estava internada após diagnóstico de fibrose pulmonar e a fatalidade foi lamentada entre diferentes personalidades.

Entre os políticos do Ceará, o governador Elmano de Freitas (PT) prestou homenagem à artista: “O Ceará e o Brasil se despedem hoje da cantora e compositora cearense Rita de Cássia, uma das maiores referências do nosso forró”.

No texto, que foi publicado no Twitter, ele narra a trajetória e os sucessos da artista e se solidariza: “Que Deus conforte o coração dos familiares, amigos e fãs por todo o País”

Muitos músicos também se despediram de Rita fazendo reverência a sua carreira. Representando a cena cearense, Xand Avião declarou que “o forró está de luto”. “Você será eterna em nossos corações”, disse.

Em destaque nas telas da TV Globo, a atriz e cantora Lucy Alves lamentou a morte de Rita e publicou um vídeo comentando sobre o caso. "Queria externar a minha saudade. Acho que Rita de Cássia vai deixar muita saudade pra todos nós. Uma inspiração, uma referência feminina, compositora das grandes. (...) Rita partiu, mas deixou um legado muito bonito e importante pra gente. Viva Rita de Cássia", comentou.

Homenagens de bandas

Mastruz com Leite, banda que gravou vários sucessos de Rita de Cássia, prestou solidariedade nas redes sociais. "Pra viver eternamente! Suas palavras, suas músicas, sua voz doce, seu sorriso aberto. Tudo isso faz parte da nossa história e serão lembrados por nós todos os dias. Obrigado por tanto, obrigado por tudo. Seu legado será eterno Rita de Cássia", publicou.

Em comunicado oficial da banda, o grupo Noda de Caju anunciou o luto pela perda e destacou a música “Saga de Um Vaqueiro". "Sua extensa obra será lembrada para sempre e ela estará eternamente nos nossos corações", afirmou.

A cantora Mari Fernandez, conterrânea de Rita, também dedicou um tempo a homenagea-la. "Você foi exemplo como ser humano, ajudando tantos compositores e foi inspiração também com suas letras lindas, minha conterrânea", disse.

O multiartista Bráulio Bessa, famoso por suas poesias de cordel e amigo de Rita, saudou a cantora e sua carreira por meio de seu perfil no Twitter: "Rita, minha amiga e conterrânea, colega de sala de minha mãe aqui em Alto Santo. Que tristeza, meus amigos".

Quando será o velório de Rita de Cássia?

O velório de Rita de Cássia acontece nesta quarta-feira, 4, às 10 horas no Alto Santo, Vale do Jaguaribe (CE), lugar onde ela nasceu. O sepultamento da cantora está programado para às 17 horas. As informações são do sanfoneiro Redondo, irmão dela.

