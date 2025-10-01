Fortaleza terá exposição com dinossauros em tamanho real

Exposição "Dinossauros do Brasil" estará no RioMar Kennedy a partir desta sexta-feira, 3 / Crédito: Júnior Paixão/divulgação

O shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza, vai receber a partir desta sexta-feira, 3, a exposição "Dinossauros do Brasil", que conta com 20 réplicas de animais em tamanho real. A mostra gratuita vai até o dia 30 de novembro. O objetivo da exibição é apresentar um pouco da história desses animais que habitaram a terra há 230 milhões de anos, contando com sons, movimentos e o cenário que viveram.

Quais os dinossauros apresentados na exposição? A mostra terá como destaque a reprodução de três espécimes que habitaram o território brasileiro, são eles: o Staurikosaurus pricei, primeiro dinossauro brasileiro apresentado pela ciência; o Oxalaia quilombensis, maior animal encontrado no País; e o Tapuassauros macedoi, espécie com seis metros de altura e 14 de comprimento. Karamuru vorax, Tupandactylus e Saturnalia tupiniquim são outros exemplares que compõe a exposição. Exposição "Dinossauros do Brasil" estará no RioMar Kennedy a partir desta sexta-feira, 3 Crédito: Júnior Paixão/divulgação Exposição "Dinossauros do Brasil" estará no RioMar Kennedy a partir desta sexta-feira, 3 Crédito: Júnior Paixão/divulgação Exposição "Dinossauros do Brasil" estará no RioMar Kennedy a partir desta sexta-feira, 3 Crédito: Júnior Paixão/divulgação Exposição "Dinossauros do Brasil" estará no RioMar Kennedy a partir desta sexta-feira, 3 Crédito: Júnior Paixão/divulgação A exibição vai apresentar a evolução dos dinossauros e o papel do ecossistema. O evento é promovido pela King Eventos, empresa especializada em mostras temáticas em todo o País.