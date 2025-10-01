Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza terá exposição com dinossauros em tamanho real

Exposição gratuita exibe réplicas de dinossauros em tamanho real

O evento será gratuito, mediante agendamento no aplicativo do RioMar Kennedy, até o dia 30 de novembro
Atualizado às Autor João Victor Dummar
João Victor Dummar Autor
O shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza, vai receber a partir desta sexta-feira, 3, a exposição "Dinossauros do Brasil", que conta com 20 réplicas de animais em tamanho real. A mostra gratuita vai até o dia 30 de novembro.

O objetivo da exibição é apresentar um pouco da história desses animais que habitaram a terra há 230 milhões de anos, contando com sons, movimentos e o cenário que viveram.

Quais os dinossauros apresentados na exposição?

A mostra terá como destaque a reprodução de três espécimes que habitaram o território brasileiro, são eles: o Staurikosaurus pricei, primeiro dinossauro brasileiro apresentado pela ciência; o Oxalaia quilombensis, maior animal encontrado no País; e o Tapuassauros macedoi, espécie com seis metros de altura e 14 de comprimento.

Karamuru vorax, Tupandactylus e Saturnalia tupiniquim são outros exemplares que compõe a exposição.

Exposição
Exposição "Dinossauros do Brasil" estará no RioMar Kennedy a partir desta sexta-feira, 3 Crédito: Júnior Paixão/divulgação
Exposição "Dinossauros do Brasil" estará no RioMar Kennedy a partir desta sexta-feira, 3 Crédito: Júnior Paixão/divulgação
Exposição "Dinossauros do Brasil" estará no RioMar Kennedy a partir desta sexta-feira, 3 Crédito: Júnior Paixão/divulgação
Exposição "Dinossauros do Brasil" estará no RioMar Kennedy a partir desta sexta-feira, 3 Crédito: Júnior Paixão/divulgação

A exibição vai apresentar a evolução dos dinossauros e o papel do ecossistema. O evento é promovido pela King Eventos, empresa especializada em mostras temáticas em todo o País.

A partir desta sexta-feira, 3, na praça de eventos 2 do shopping, será possível fazer uma viagem no tempo, com conhecimento e diversão.

O evento é gratuito, mas exige agendamento no aplicativo do RioMar Kennedy.

Exposição “Dinossauros do Brasil”

  • Quando: sexta, 3 de outubro, a 30 de novembro; segunda a sábado, das 10 às 22 horas; e aos domingos e feriados, das 13 às 21 horas
  • Onde: Praça de Eventos 2, Piso L1, RioMar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)
  • Gratuito
  • Mais informações: @riomarkennedy

agenda cultural

