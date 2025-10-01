Fortaleza terá exposição com dinossauros em tamanho real

Exposição gratuita exibe réplicas de dinossauros em tamanho realO evento será gratuito, mediante agendamento no aplicativo do RioMar Kennedy, até o dia 30 de novembro
O shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza, vai receber a partir desta sexta-feira, 3, a exposição "Dinossauros do Brasil", que conta com 20 réplicas de animais em tamanho real. A mostra gratuita vai até o dia 30 de novembro.
O objetivo da exibição é apresentar um pouco da história desses animais que habitaram a terra há 230 milhões de anos, contando com sons, movimentos e o cenário que viveram.
Quais os dinossauros apresentados na exposição?
A mostra terá como destaque a reprodução de três espécimes que habitaram o território brasileiro, são eles: o Staurikosaurus pricei, primeiro dinossauro brasileiro apresentado pela ciência; o Oxalaia quilombensis, maior animal encontrado no País; e o Tapuassauros macedoi, espécie com seis metros de altura e 14 de comprimento.
Karamuru vorax, Tupandactylus e Saturnalia tupiniquim são outros exemplares que compõe a exposição.
A exibição vai apresentar a evolução dos dinossauros e o papel do ecossistema. O evento é promovido pela King Eventos, empresa especializada em mostras temáticas em todo o País.
A partir desta sexta-feira, 3, na praça de eventos 2 do shopping, será possível fazer uma viagem no tempo, com conhecimento e diversão.
O evento é gratuito, mas exige agendamento no aplicativo do RioMar Kennedy.
Exposição “Dinossauros do Brasil”
- Quando: sexta, 3 de outubro, a 30 de novembro; segunda a sábado, das 10 às 22 horas; e aos domingos e feriados, das 13 às 21 horas
- Onde: Praça de Eventos 2, Piso L1, RioMar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)
- Gratuito
- Mais informações: @riomarkennedy