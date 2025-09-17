Grupo italiano Double You faz dois shows em Fortaleza; saiba mais

Grupo italiano Double You faz dois shows em Fortaleza; saiba maisGrupo italiano de música dance, Double You faz shows em Fortaleza em dois dias
O grupo italiano Double You faz dois shows em Fortaleza nos dias 31 de outubro e 1° de novembro no Pub 5 Elementos, localizado no bairro Meireles. Os ingressos para os dois dias de show já estão disponíveis para venda.
Surgido em 1985, a banda de eurodance é liderada por William Naraine, vocalista e fundador do Double You, e soma mais de 6 milhões de discos vendidos. No repertório, o grupo traz músicas como “Run to Me”, “Looking at My Girl” e “Please Don’t Go”, que o apresentou ao mundo na década de 1990.
Em turnê no Brasil a partir de outubro, Double You também faz shows em São Paulo, Goiânia, Minas Gerais e Brasília. Este ano, a banda lançou o single "Nobody Is Like You" em colaboração com o produtor musical brasileiro Rick Bonadio.
Nos dias do show, também se apresentam no Pub 5 Elementos o DJ Paulinho Leme, fazendo o show de abertura, e a banda Fabulosos e Letrados, que fecha as noites com um setlist voltado para o pop e o rock retrô.
Shows do Double You em Fortaleza
- Quando: sexta-feira, 31 de outubro, às 20 horas, e sábado, 1º de novembro, às 19 horas
- Onde: Pub 5 Elementos (Rua Ana Bilhar, 1180, Varjota)
- Quanto: entre R$ 250 e R$ 3.520
- Ingressos: via Sympla ou presencialmente no Pub 5 Elementos
Instagram: @5elementoscervejariaepub