Grupo italiano Double You faz dois shows em Fortaleza; saiba mais

Grupo italiano de música dance, Double You faz shows em Fortaleza em dois dias

Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

O grupo italiano Double You faz dois shows em Fortaleza nos dias 31 de outubro e 1° de novembro no Pub 5 Elementos, localizado no bairro Meireles. Os ingressos para os dois dias de show já estão disponíveis para venda.

Surgido em 1985, a banda de eurodance é liderada por William Naraine, vocalista e fundador do Double You, e soma mais de 6 milhões de discos vendidos. No repertório, o grupo traz músicas como “Run to Me”, “Looking at My Girl” e “Please Don’t Go”, que o apresentou ao mundo na década de 1990.

Em turnê no Brasil a partir de outubro, Double You também faz shows em São Paulo, Goiânia, Minas Gerais e Brasília. Este ano, a banda lançou o single "Nobody Is Like You" em colaboração com o produtor musical brasileiro Rick Bonadio.

Nos dias do show, também se apresentam no Pub 5 Elementos o DJ Paulinho Leme, fazendo o show de abertura, e a banda Fabulosos e Letrados, que fecha as noites com um setlist voltado para o pop e o rock retrô.

Shows do Double You em Fortaleza