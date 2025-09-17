Grupo italiano Double You faz dois shows em Fortaleza; saiba mais

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grupo italiano de música dance, Double You faz shows em Fortaleza em dois dias
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
O grupo italiano Double You faz dois shows em Fortaleza nos dias 31 de outubro e 1° de novembro no Pub 5 Elementos, localizado no bairro Meireles. Os ingressos para os dois dias de show já estão disponíveis para venda.

Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Surgido em 1985, a banda de eurodance é liderada por William Naraine, vocalista e fundador do Double You, e soma mais de 6 milhões de discos vendidos. No repertório, o grupo traz músicas como “Run to Me”, “Looking at My Girl” e “Please Don’t Go”, que o apresentou ao mundo na década de 1990.

Em turnê no Brasil a partir de outubro, Double You também faz shows em São Paulo, Goiânia, Minas Gerais e Brasília. Este ano, a banda lançou o single "Nobody Is Like You" em colaboração com o produtor musical brasileiro Rick Bonadio.

Nos dias do show, também se apresentam no Pub 5 Elementos o DJ Paulinho Leme, fazendo o show de abertura, e a banda Fabulosos e Letrados, que fecha as noites com um setlist voltado para o pop e o rock retrô. 

Shows do Double You em Fortaleza

  • Quando: sexta-feira, 31 de outubro, às 20 horas, e sábado, 1º de novembro, às 19 horas
  • Onde: Pub 5 Elementos (Rua Ana Bilhar, 1180, Varjota)
  • Quanto: entre R$ 250 e R$ 3.520
  • Ingressos: via Sympla ou presencialmente no Pub 5 Elementos
    Instagram: @5elementoscervejariaepub

agenda cultural

