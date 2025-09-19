Biquíni Cavadão faz show em Fortaleza em outubro; saiba detalhes

Biquíni Cavadão comemora 40 anos de carreira com show em Fortaleza no mês de outubro

A banda de rock Biquíni Cavadão retorna a Fortaleza para show no dia 25 de outubro , um sábado. Dono dos sucessos “Janaína”, “Vento Ventania”, “Timidez” e outros hits desde a década de 1980, o grupo se apresenta na Winn Beach Club.

Localizada na Praia do Futuro, o espaço oferece ao público dois tipos de ingressos para aproveitar o show. No Lounge, com ingressos nos valores de R$ 160 (meia-entrada) e R$ 320 (inteira), há área de descanso e acesso ao bar e banheiro exclusivos.

Já no Frontstage, onde o público pode assistir à apresentação mais perto dos artistas, está com valores de R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira).



Trazendo a turnê “A vida começa aos 40” para a Capital, o grupo celebra as quatro décadas de trajetória iniciada em 1985, no Rio de Janeiro. Na ocasião, os fãs vão poder cantar os sucessos da carreira, além das canções de “Vou te levar comigo”, álbum mais recente da banda.

