O que fazer em Fortaleza hoje, 19/09? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 19/09? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 19 de setembro (19/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 19 de setembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural desta sexta, 19, é o Samba da Theresa, no CCBel.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 19 de setembro (19/09):
Giga Mall
- Com: Nathalia Lima
- Quando: das 11h30min às 13h30min
- Onde: Shopping Giga Mall (rua José Hipólito, 264 - Messejana)
- Gratuito
Samba da Theresa
- Com: Theresa Rachel
- Quando: 19 horas
- Onde: CCBel (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Sexta das Divas
- Com: Pedro Júnior e Suzy Navarro
- Quando: 19 horas
- Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
- Quanto: R$ 20 (couvert)
- Vendas: OutGo
Festa Sextas Intenções
- Com: Outline, Luis Neto e Veneno
- Quando: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Forró do Frei
- Com: Vanessa A Cantora
- Quando: 19h30min
- Onde: Mercado AlimentaCE (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Fuzuê Bar
- Com: Projeto Carretera Sounds
- Quando: 20 horas
- Onde: Fuzuê Bar (rua Barão de Aracati, 609 - Meireles)
- Reservas e mais informações: @fuzue.bar
Roda de Samba
- Com: Gabi Nunes e Belinho
- Quando: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 27
- Vendas: Sympla
Waldonys: O cantador de histórias
- Com: Waldonys, Petrúcio Amorim, João Cláudio Moreno e Eurides Menezes
- Quando: 21 horas
- Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Quanto: a partir de R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
- Vendas: site Uhuu e bilheteria presencial
Eric Donaldson
- Com: Caribbean Sounds, Projeto Na Ponta da Agulha, Rubinho Star e Donaleda
- Quando: 22 horas
- Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
- Quanto: R$ 60
- Vendas: OutGo
Voyage & friends
- Quando: 22 horas
- Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
- Gratuito; retirada de ingressos no Sympla
Festa Talarica
- Com: Feh Dantas, Vini, Thalyne, Matheus Sales e Jonas
- Quando: 22 horas
- Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Festa Embraza: A noite do bregafunk
- Com: Luanzinho do Recife, MC Marley, DJ Luiz Neto e DJ Theuzin
- Quando: 22 horas
- Onde: Y'all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: OutGo