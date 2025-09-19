Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 19/09? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 19/09? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 19 de setembro (19/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 19 de setembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural desta sexta, 19, é o Samba da Theresa, no CCBel.

HBO Max, Netflix e Disney+: as estreias da semana (15/09 a 21/09)

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 19 de setembro (19/09):

Giga Mall

  • Com: Nathalia Lima
  • Quando: das 11h30min às 13h30min
  • Onde: Shopping Giga Mall (rua José Hipólito, 264 - Messejana)
  • Gratuito

Samba da Theresa

  • Com: Theresa Rachel
  • Quando: 19 horas
  • Onde: CCBel (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Sexta das Divas

  • Com: Pedro Júnior e Suzy Navarro
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 20 (couvert)
  • Vendas: OutGo

Theresa Rachel faz show no CCBel
Theresa Rachel faz show no CCBel Crédito: REPRODUÇÃO INSTAGRAM @theresa_rachel

Festa Sextas Intenções

  • Com: Outline, Luis Neto e Veneno
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Forró do Frei

  • Com: Vanessa A Cantora
  • Quando: 19h30min
  • Onde: Mercado AlimentaCE (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Fuzuê Bar

  • Com: Projeto Carretera Sounds
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Fuzuê Bar (rua Barão de Aracati, 609 - Meireles)
  • Reservas e mais informações: @fuzue.bar

Roda de Samba

  • Com: Gabi Nunes e Belinho
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 27
  • Vendas: Sympla

Waldonys: O cantador de histórias

  • Com: Waldonys, Petrúcio Amorim, João Cláudio Moreno e Eurides Menezes
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Quanto: a partir de R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
  • Vendas: site Uhuu e bilheteria presencial

Show celebrativo de Waldonys acontece no Teatro RioMar Fortaleza
Show celebrativo de Waldonys acontece no Teatro RioMar Fortaleza Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Eric Donaldson

  • Com: Caribbean Sounds, Projeto Na Ponta da Agulha, Rubinho Star e Donaleda
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
  • Quanto: R$ 60
  • Vendas: OutGo

Voyage & friends

  • Quando: 22 horas
  • Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Gratuito; retirada de ingressos no Sympla

Festa Talarica

  • Com: Feh Dantas, Vini, Thalyne, Matheus Sales e Jonas
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Festa Embraza: A noite do bregafunk

  • Com: Luanzinho do Recife, MC Marley, DJ Luiz Neto e DJ Theuzin
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Y'all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: OutGo

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar