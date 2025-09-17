Restaurante de Fortaleza recebe tributo a Led Zeppelin no sábado

Pub 5 Elementos promove shows em homenagem ao rock britânico com tributos às bandas Led Zeppelin, Queen e Rolling Stones

Uma das bandas mais importantes do rock mundial, o Led Zeppelin ganha uma homenagem em Fortaleza neste sábado, 20. Realizado no Pub 5 Elementos , os ingressos para o tributo estão à venda no site Sympla , com valores a partir de R$ 80.

Na noite que irá celebrar o rock, o público é convidado a apreciar e se divertir ao som de clássicos do gênero que, na noite de sábado, vão destacar as produções musicais britânicas.

Iniciando às 20 horas, a banda Like a Stones fará um cover do Rolling Stones. Se unindo às homenagens ao rock, o grupo Killer Queen apresenta as canções do Queen.

Destaque do evento, o grupo gaúcho Presence fará um tributo ao Led Zeppelin. Considerada o maior tributo brasileiro dos donos das canções “Stairway to Heaven” e “Black Dog”, a banda sobe ao palco do Pub 5 Elementos às 22 horas.

Tributo a Led Zeppelin