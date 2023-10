Rolling Stones lançam álbum com canções originais após 18 anos

Críticos musicais divergem sobre o histórico de lançamentos da banda. Para Philippe Manoeuvre, especialista em rock francês e grande conhecedor do grupo britânico, um dos últimos álbuns bem avaliados pela imprensa especializada remontam a "Some Girls" (1978), que contém o clássico "Beast Of Burden".

O novo trabalho tem forte raiz no R&B, mas sem alcançar antigos sucessos como "Beggars Banquet" (1968), "Let it Bleed" (1969) ou "Exile On Main St." (1972).

A suposta rivalidade entre as bandas britânicas, uma jogada de marketing arquitetada, nunca existiu de verdade. Em 1967, McCartney e John Lennon chegaram a cantar os backing vocals na música "We Love You", dos compatriotas.

A novidade deste novo trabalho é a participação de Paul McCartney, clássico membro dos Beatles, que toca baixo pela primeira vez com os Stones na faixa "Bite My Head Off".

Entre as participações de destaque no álbum, Lady Gaga mostra sua poderosa voz em "Sweet Sounds Of Heaven", que possui raízes na música gospel.

Stevie Wonder também deixa sua marca nos teclados em "Sweet Sounds Of Heaven", embora de forma discreta, assim como Elton John no piano em "Get Close" (na qual o saxofone de James King se destaca), mas o Sir aparece de maneira mais evidente em "Live By The Sword".

Segundo Philippe Manoeuvre, as participações especiais no disco têm como objetivo a reconexão com "o grupo de músicos presentes nos grandes álbuns dos Stones, como Gram Parsons, do Byrds, em 'Exile On Main St.'".