Banda Crypta volta a Fortaleza nesta sexta, 1º, com show no Dragão

Referência no metal extremo nacional, banda Krypta retorna com show a Fortaleza / Crédito: Rafael Karelisky/ Divulgação

O Anfiteatro do Centro Cultural Dragão do Mar recebe nesta sexta-feira, 1º, um dos nomes mais relevantes do metal extremo brasileiro. A banda Crypta se apresenta ao lado de outros também grandes nomes, o Paradise in Flames e Hatefulmurder. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 90. O show faz parte da nova fase da turnê do segundo álbum da Crypta, "Shades of Sorrow" (2023), trabalho que consolidou a presença da banda em palcos da América do Norte e Europa. Lançado pela gravadora austríaca Napalm Records, o disco levou a banda a figurar em listas como a dos “50 melhores álbuns do ano” segundo a Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), além de alcançar posições relevantes nos Estados Unidos, Canadá, Europa e América Latina — incluindo a estreia da banda na Billboard.