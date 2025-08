O que fazer em Fortaleza hoje, 1º/08? Veja agenda de festas e shows

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana de férias.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

Nas férias em Fortaleza, os destaques da agenda cultural desta sexta, 1º, são a festa Baila Comigo, com Zé Bandeira e Forró do Tom, e o Forró do Frei, com o cantor Juruviara.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta-feira, 1º de agosto (01/08):

Giga Musical

Com: Rayssa Gab



Rayssa Gab Quando: das 11h30min às 13h30min



das 11h30min às 13h30min Onde: Shopping Giga Mall (rua José Hipólito, 264 - Messejana)



Shopping Giga Mall (rua José Hipólito, 264 - Messejana) Mais informações: @gigamallmessejana



@gigamallmessejana Gratuito

Vila Azul do Mar

Com: Mavericks e Iago Vital



Mavericks e Iago Vital Quando: a partir das 17 horas



a partir das 17 horas Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)



Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz) Mais informações: @vilaazuldomar



@vilaazuldomar Gratuito

Sesc Fortaleza

Com: Lenna do Valle



Lenna do Valle Quando: das 18h às 22 horas



das 18h às 22 horas Onde: Sesc Fortaleza (rua Gen. Clarindo de Queiroz, 1740 - Centro)



Sesc Fortaleza (rua Gen. Clarindo de Queiroz, 1740 - Centro) Mais informações: @sescce



@sescce Gratuito

Sons do Del

Com: Alê Ferreira



Alê Ferreira Quando: 18 horas



18 horas Onde: Shopping Del Paseo (avenida Santos Dumont, 3131 - Aldeota)



Shopping Del Paseo (avenida Santos Dumont, 3131 - Aldeota) Mais informações: @delpaseo



@delpaseo Gratuito

Baila Comigo

Com: Zé Bandeira e Forró do Tom



Zé Bandeira e Forró do Tom Quando: 18h às 22 horas



18h às 22 horas Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)



Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Mais informações: @estacaodasartes.ce



@estacaodasartes.ce Gratuito

Cantinho do Frango

Com: Luisinho Magalhães & Banda



Luisinho Magalhães & Banda Quando: 18 horas



18 horas Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)



Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota) Quanto: R$ 30 (couvert)



R$ 30 (couvert) Mais informações: @cantinhodofrangooficial

Budega Alfândega

Com: Singular, Alexia Caena e Veneno



Singular, Alexia Caena e Veneno Quando: 19 horas



19 horas Onde: Budega do Raul (Rua Antônio de Castro, 530, Cidade dos Funcionários)



Budega do Raul (Rua Antônio de Castro, 530, Cidade dos Funcionários) Quanto: R$ 10



R$ 10 Vendas: OutG

Paradise In Flames faz show em Fortaleza no Anfiteatro Dragão do Mar Crédito: Reprodução/ Bruno Paraguay

Sexta das Divas

Com: A Dama Louise e Paulinha Ravett



A Dama Louise e Paulinha Ravett Quando: 19 horas



19 horas Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)



Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota) Quanto: R$ 22 (couvert)



R$ 22 (couvert) Vendas: OutGo

Rock em Fortaleza

Com: Crypta, Hatefulmurder e Paradise in Flames



Crypta, Hatefulmurder e Paradise in Flames Quando: 19 horas



19 horas Onde: Anfiteatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



Anfiteatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira)



R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira) Vendas: Sympla

Clássicos, tangos e boleros

Com: Orquestra Contemporânea Brasileira



Orquestra Contemporânea Brasileira Quando: 19 horas



19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)



Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: a partir de R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira)



a partir de R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira) Vendas: Sympla

The Ultimate Festival 3

Com: Nice Guys, Shakemaker, Black Peppers, Offspring CE, Rockbitez, Carter's e Die Anna



Nice Guys, Shakemaker, Black Peppers, Offspring CE, Rockbitez, Carter's e Die Anna Quando: 19 horas



19 horas Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)



Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro) Quanto: R$ 35



R$ 35 Vendas: Sympla

Rubel

Quando: sessões às 19 horas e às 21 horas



sessões às 19 horas e às 21 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)



Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 90



a partir de R$ 90 Vendas: Sympla

Forró do Frei

Com: Juruviara



Juruviara Quando: 19 horas



19 horas Onde: Centro Frei Humberto (rua Paulo Firmeza, 445 - São João do Tauape)



Centro Frei Humberto (rua Paulo Firmeza, 445 - São João do Tauape) Mais informações: @centrofreihumberto



@centrofreihumberto Gratuito

RioMar Fortaleza

Com: Killer Queen



Killer Queen Quando: 19 horas



19 horas Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito

Calçadinha

Com: DJ Memoriaeprojeto



DJ Memoriaeprojeto Quando: 19 horas



19 horas Onde: Calçadinha Bar (rua Carlos Vasconcelos, 692 - Meireles)



Calçadinha Bar (rua Carlos Vasconcelos, 692 - Meireles) Mais informações: @calcadinhabar

Florestapalooza

Com: Brenda Rio, Evfallen, Repunkin e DJ Izzy



Brenda Rio, Evfallen, Repunkin e DJ Izzy Quando: 19h30min



19h30min Onde: Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)



Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto: a partir de R$ 25



a partir de R$ 25 Vendas: Sympla