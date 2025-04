Fotolivro sobre história da família Santana é lançado em Fortaleza

Livro que narra história da família Santana, do ministro da Educação Camilo Santana, é lançado no Museu da Fotografia Fortaleza

O Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) recebe nesta quarta-feira, 16, o lançamento do fotolivro “Reter Tudo ou Quanta Maravilha do Dia a Dia Que Passou”. A obra narra por meio de registros fotográficos a trajetória da família Santana, principalmente de Eudoro Nascido em 1936 em Quixeramobim (a 212,24 km de Fortaleza), Eudoro Santana é formado em Engenharia Civil e foi eleito deputado estadual quatro vezes. Hoje presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Ceará, ocupa a função de coordenador especial de Programas Integrados (Copifor) na gestão do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). e Ermengarda, pais do ministro da Educação, Camilo Santana.

O evento tem entrada gratuita e ocorre às 18h30min. Na ocasião, os editores Isabel Santana Terron e Tiago Santana - filhos do casal - conversam com o escritor Joca Reiners Terron, que assina o posfácio do trabalho.