Vanessa A Cantora lança música autoral com festa na Budega do Raul

Primeiro trabalho autoral da cearense Vanessa A Cantora estreia no sábado, 19, e conta com festa de lançamento em bar de Fortaleza

“A ideia era algo simples, mas o clipe saiu muito bafônico, mais do que eu imaginava. Com esse trabalho quero me consolidar como cantora e compositora , pois até agora sou conhecida pelo meu trabalho com couvert’, afirma Vanessa sobre o lançamento.

Conhecida por seus shows de forró das antigas, a cearense Vanessa A Cantora lança no próximo sábado, 19, seu primeiro trabalho autoral, a canção “Pressentimento”. O evento de estreia ocorre na noite anterior, na Budega do Raul, compondo a programação Lollapalooza.

Lançamento de "Pressentimento"

O clipe de “Pressentimento” está previsto para estrear no YouTube na madrugada do sábado, 19, horas antes da festa Watch Party do conteúdo. O bar Budega do Raul, localizado na Cidade dos Funcionários, fará a transmissão do novo trabalho, que será seguido de uma apresentação ao vivo da cantora com o novo single.

No mesmo evento, fazem show as bandas Singular e Mojo Punk e o Dj Galdino. À meia-noite do sábado, 19, o clipe será transmitido.

