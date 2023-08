Linkin Park a Queen: pianista toca clássicos do rock em Fortaleza

O pianista paranaense Bruno Hrabovsky levará pela primeira vez a Fortaleza o projeto Rock ao Piano. O show reúne clássicos do rock executados ao piano, contemplando músicas de artistas como Linkin Park, Queen, Pink Floyd, AC/DC, The Rolling Stones, e Metallica. A apresentação será realizada no Teatro Celina Queiroz neste sábado, 5, às 19 horas.

O espetáculo “Rock ao Piano” une o rock à música erudita e é desenvolvida por Hrabovsky. A ação completa dez anos em 2023. O projeto já passou por 114 cidades brasileiras e também alcançou a Nova Zelândia. Os ingressos para o show na capital cearense estão à venda no site Guichê Web por R$70 (inteira) e R$ 35 (meia).

Em Fortaleza, o repertório inclui sucessos como “Bohemian Rhapsody” (Queen), “November Rain” (Guns N’ Roses), “You Shook Me All Night Long” (AC/DC), “Comfortably Numb” (Pink Floyd), “Aerials” (System Of a Down), “Creep” (Radiohead), “Numb” (Linkin Park), Cryin’ (Aerosmith) e “Oh! Darling” (The Beatles).

A apresentação é composta por 13 músicas e cerca de 1h30min. Segundo Hrabovsky, o show costuma atrair público heterogêneo, contemplando fãs da música instrumental e do rock de várias idades. O plano de elaborar espetáculo com clássicos do rock tocados ao piano surgiu em 2013 e consolidou sua versão atual em 2014.

Geólogo de formação, Bruno Hrabosky deixou a profissão para focar no piano, instrumento que estuda desde os seis anos de idade. Hoje, o músico está com 34 anos. Em sua avaliação, as canções que formam o repertório do espetáculo em Fortaleza são a “lista ideal para apresentar o projeto” quando se apresenta pela primeira vez em uma cidade.