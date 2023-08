Com show da Makem e promoções, loja de discos celebra 2 anos

Loja de discos Hi-Fi 6 completa 2 dois de inauguração neste sábado com festa e promoção de produtos

A Hi-Fi 6, uma das lojas de discos e LPs mais populares de Fortaleza, celebrará o aniversário de dois anos de funcionamento com uma festa neste sábado, 5. Iniciando às 17 horas, o momento terá discotecagem com convidados especiais, promoções e novidades que prometem surpreender os clientes.

Na ocasião, a loja localizada na Vila Bachá, no bairro Meireles, terá uma programação musical com atrações que vão animar o público presente. Primeiro convidado da noite, o DJ César Sabino dá início à festa com um setlist repleto de músicas brasileiras.

Às 19 horas, a cantora Makem comanda o aniversário da Hi-Fi 6 apresentando os grandes sucessos de Aretha Franklin, Gal Costa e Rita Lee e outros artistas que marcaram gerações. Na sequência, às 20h30min, DJ Bugzinha assume o controle da programação musical.

Durante o evento, os produtos da loja vão estar em promoção. Discos e blusas terão descontos de 20% e 25%, e equipamentos terão de 15% e 20%, a depender da forma de pagamento.

A celebração de dois anos da Hi-Fi 6 também contará com uma novidade para os clientes da loja que será revelada durante a festa.