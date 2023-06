Gratuito: Show no Anfiteatro reúne diversos artistas no sábado, 24

O show "Sinfonia do Amanhã’’ acontece neste sábado, 24, no Anfiteatro do Dragão do Mar

Com nomes como Mateus Fazeno Rock, Luiza Nobel e Lorena Nunes, o show “Sinfonia do Amanhã” acontece neste sábado, 24, a partir das 19 horas, no Anfiteatro do Dragão do Mar. Cada um dos três artistas traz apresentações com parcerias de outros estados.

Luiza Nobel se apresenta com a ganhadora do primeiro The Voice Brasil, Ellen Oléria. O cantor Mateus Fazeno Rock traz ao palco a paulista Jub do Bairro, multiartista que transita entre a música, o cinema e as artes plásticas. Já Lorena Nunes se apresenta junto com a cantora e compositora brasiliense Letícia Fialho.

O show "Sinfonia do Amanhã’’ é a finalização das residências artísticas entre os artistas que, durante a experiência, buscaram novas perspectivas para seus projetos musicais, como parcerias criativas e ampliação das experimentações sonoras.

Sinfonia do Amanhã no Anfiteatro Dragão do Mar

Com Mateus Fazeno Rocka, Luiza Nobel, Lorena Nunes, Ellen Oléria, Jup do Bairro e Letícia Fialho



Quando: sábado, 24 de junho, às 19 horas



Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



Gratuito

