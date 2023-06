Armandinho volta a Fortaleza com show de reggae na Sunrise Beach Club

Nesta quinta-feira, 8, o cantor e compositor Armandinho faz show em Fortaleza, na Praia do Futuro. O artista acaba de voltar de uma turnê internacional

Nesta quinta-feira, 8, na Sunrise Beach Club, Armandinho desembarca em Fortaleza, após 16 anos, para celebrar o reggae nacional. O show terá início às 22 horas e os ingressos já estão à venda.



O cantor e compositor retorna ao Brasil após uma turnê na Austrália e na Nova Zelândia. Nos últimos anos, músicas como “Pescador” e “Outra vida” foram mixadas e estão no setlist das baladas e, para o cantor, essa “migração” de suas canções para outros gêneros é positiva.



Selecionando repertório para a gravação de seu novo DVD, o cantor e compositor Armandinho está na estrada com seu show, no Brasil e no exterior. Após sua passagem pelo Ceará, o cantor tem viagem marcada para Inglaterra, Espanha e Portugal em agosto.

Sobre Armandinho

Cantor e compositor natural de Porto Alegre (RS), tornou-se um dos nomes mais populares da cena do reggae nacional. Ele é autor de "Desenho de Deus", lançada em 2004 e que teve forte inserção nas rádios brasileiras. Sua regravação da canção "O Leãozinho", de Caetano Veloso, também tornou-se bem popular.



Em 5 de agosto de 2019, lançou seu terceiro álbum ao vivo, "Armandinho Acústico", gravado nos dias 8 e 9 de agosto de 2017 no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre.



Armandinho na Sunrise Beach Club

Quando: quinta-feira, 8, às 22 horas

quinta-feira, 8, às 22 horas Onde: Sunrise Beach Club (Av. Clóvis Arrais Maia, 4987 - Praia do Futuro)



Sunrise Beach Club (Av. Clóvis Arrais Maia, 4987 - Praia do Futuro) Ingressos: R$240 (inteira) e R$ 120 (meia-entrada); R$360 (área VIP - inteira) e R$180 (área VIP - meia-entrada). Compra pelo site outgo. Venda presencial na Sunrise Beach Club ou nas lojas Skyler (Vitrine Mall, Iguatemi Bosque, Shopping Aldeota, Shopping Parangaba, Shopping Riomar Kennedy, Grand Messejana)

R$240 (inteira) e R$ 120 (meia-entrada); R$360 (área VIP - inteira) e R$180 (área VIP - meia-entrada). Compra pelo site outgo. Venda presencial na Sunrise Beach Club ou nas lojas Skyler (Vitrine Mall, Iguatemi Bosque, Shopping Aldeota, Shopping Parangaba, Shopping Riomar Kennedy, Grand Messejana) Instagram: @sunrise.beachclub

@sunrise.beachclub Mais informações: (85) 99699.6303

