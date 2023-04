Stratovarius volta a Fortaleza para show no Complexo Armazém

Com data única no Nordeste, a banda finlandesa Stratovarius retorna à Fortaleza nesta sexta, 28, para se apresentar no Complexo do Armazém. O show começa às 20 horas. Os ingressos custam a partir de R$ 160 e podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria Digital, nos pontos de vendas Jazigo Loja e Planet CDs, ou no dia do show. A banda cearense Omminous fará a abertura da noite tocando músicas do seu último trabalho, "Immensity" (2020).

A passagem da banda Stratovarius pela América do Sul faz parte da turnê “Summer Tours”, que também contempla São Paulo (domingo, 30), onde a banda toca na edição brasileira do festival alemão Summer Breeze. O grupo finlandês vem divulgando seu novo disco de estúdio, o "Survive" (2022), primeiro trabalho de inéditas desde o "Eternal" (2015).

A banda existe desde 1984 e é um dos maiores nomes do power metal mundial. Atualmente, a formação conta com Timo Kotipelto (voz), Jens Johansson (teclados), Lauri Porra (baixo), Rolf Pilve (bateria) e Matias Kupianinen (guitarra). O show desta sexta deve trazer no repertório, clássicos como "Hunting High and Low", “Kiss of Judas” e "Black Diamond", além das novas músicas “Survive”, “Broken” e “We Are Not Alone”, presentes no novo disco.

A banda local Omminous, bastante conhecida pelo público cearense e com vasta experiência em abrir grandes shows que acontecem no Ceará, vem de uma reformulação na formação e preparou um repertório especial para o show desta sexta. “Vamos começar o show executando nossas músicas do álbum 'Immensity', mas também traremos covers do guitarrista Yngwie Malmsteen e, no final, iremos homenagear os 30 anos do Angra tocando 'Nova Era' e 'Carry On'”, comenta o vocalista Lenine Matos.

Os portões abrem às 20 horas e os ingressos podem ser adquiridos também no local do show com disponibilidade de meia social mediante entrega de 1kg de alimento.

Stratovarius em Fortaleza

Quando: sexta, 28, às 20 horas

sexta, 28, às 20 horas Onde: Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Centro)

Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Centro) Quanto: R$190 (pista meia), R$220 (pista social + 1kg de alimento); R$200 (camarote meia), R$230 (camarote social + 1g de alimento). À venda na Bilheteria Digital, nos pontos de vendas Jazigo Loja e Planet CDs

