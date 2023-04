Pegasus Metal Fest resgata cultura japonesa em programação diversa

Os fãs da cultura japonesa vão poder reviver momentos nostálgicos neste sábado, 29, na primeira edição do Pegasus Metal Fest, evento que acontece no Casarão do Benfica (Av. Carapinima 1884 - Benfica) a partir das 19 horas e com ingressos custando a partir de R$ 15.

O objetivo, segundo a produção, é reiniciar o movimento de encontros de fãs da cultura japonesa através de atrações como bandas ao vivo e concursos de cosplays.

Para esta primeira edição, o evento marca o retorno da banda cearense Kame Rider, famosa por tocar trilhas sonoras de animes como Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, Dragon Ball Z e tantos outros, além das trilhas dos famosos Tokusatsus, filmes e séries japonesas live action que fazem forte uso de efeitos especiais.

Entre os Tokusatsus mais famosos da cultura japonesa temos Jiraiya, Ultraman, Jaspion, Spectreman, Kamen Rider Black e Jiban. Estes programas eram muito famosos nos anos 1980 e 1990, e no Brasil se popularizaram graças a TV Manchete, Rede Bandeirantes, Rede Record, SBT e TV Tupi.

Junto da Kame Rider, as bandas locais Flight 666 (Cover de Iron Maiden) e Dr. Crazy (Covers do Rock) completam a programação tocando heavy metal, estilo também muito popular no Japão.

Além dos shows, o Pegasus Metal Fest também irá proporcionar um concurso de Cosplay, uma expressão artística em que os participantes se vestem e interpretam personagens fictícios de jogos, animes, mangás, filmes, séries de TV e entre outros, tudo relacionado ao universo da cultura pop e, indiretamente, também à cultura japonesa.

“O evento é uma realização conjunta do Flávio Christiano, produtor do Casarão do Benfica e vocalista e guitarrista da banda Theoria Dinâmica, em parceria com a Kame Rider. Estamos comemorando também o lançamento, no Brasil, do filme em live action de Saint Seiya no dia 27 de abril. Vamos reunir cosplays, shows e karaokê em uma noite nostálgica de reencontros com amigos e muita cultura japonesa”, comenta Chico Saga, vocalista da Kame Rider.

O Pegasus Metal Fest também marca o retorno da nomenclatura Casarão do Benfica ao local do evento, que por alguns anos se chamou Havana 1884 e, mais recentemente, Hardnoise.

A programação começa às 19 horas e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente ou no local do show. Mais informações no instagram @bandakamerider ou pelo número (85) 985633478. O link para participar do concurso de cosplay é o https://linktr.ee/bandakamerider.

Pegasus Metal Fest

Quando : sábado, 29, a partir de 19 horas

: sábado, 29, a partir de 19 horas Onde : Casarão Benfica (Av. Carapinima, 1884 - Benfica)

: Casarão Benfica (Av. Carapinima, 1884 - Benfica) Mais informações : @breakdownmediaoficial ou (85) 98563-3478



: @breakdownmediaoficial ou (85) 98563-3478 Inscrições para concurso de cosplay : https://linktr.ee/bandakamerider

: https://linktr.ee/bandakamerider Quanto: R$15

