Warner Channel apresenta programação de animes a partir de segunda, 11

Os fãs de animes já podem se programar: a partir de segunda-feira, 11 de abril, a Warner Channel exibe a faixa “Wanimé”. Durante a semana, quatro séries japonesas ganham transmissão no canal.

Um dos títulos é “Death Note”, que conta a história do estudante Light Yagami. Ele encontra um caderno com poderes sobrenaturais chamado Death Note. Ao escrever um nome no objeto, a pessoa morre.

Por causa disso, o protagonista tenta matar todos os criminosos do mundo e conceder um mundo livre do mal à sociedade. O problema é que seus planos começam a sair do rumo.

Outra série será “Yashahime”. No enredo, as irmãs gêmeas Towa e Setsuna são separadas por muito tempo e se reencontram dez anos depois. As duas descobrem que são meio-demônio e descendem da linhagem de Sesshomaru.

Elas precisarão recuperar as memórias do passado para entender suas próprias trajetórias. Para isso, contam com a ajuda da prima Moroha.

Também haverá o anime “Dragon Ball Super”. Após derrotar Majin Boo, Goku retorna para sua vida diária e a Terra passa por um período de paz. Mas ele terá que defender o planeta de divindades perigosas de universos paralelos.

Por fim, outra série exibida será "Bleach". O jovem Ichigo sempre viu fantasmas. Por isso, torna-se um Shinigami, um ser sobrenatural que pode controlar a morte. Assim ele dedica sua vida para proteger inocentes e auxiliar espíritos que querem encontrar a paz.

Programação “Wanimé”

De segunda-feira a sexta-feira, a partir de 11 de abril

- Dragon Ball Super

- Bleach

Às quartas-feiras, a partir de 13 de abril, às 23h20min

- Death Note

- Yashahime



