10 músicas para o fim de semana; de Pink Floyd a Nando Reis

Após 28 anos, Pink Floyd se reúne para lançar "Hey, Hey, Rise Up!" em parceria com Andriy Khlyvnyuk, da banda Boombox, em apoio à Ucrânia. Além disso, Camila Cabello liberou o aguardado álbum "Familia". Tem também música nova de Charlie Puth, Nando Reis e Alaíde Costa, Cleo e Mano Walter. Confira a seleção de lançamentos musicais do Vida&Arte:

1. Pink Floyd - Hey, Hey, Rise Up!

Pink Floyd lança nova música em apoio ao povo da Ucrânia, intitulada "Hey, Hey, Rise Up!". Esta é a primeira canção original que eles gravaram juntos como banda desde ‘The Division Bell’, de 1994. A faixa traz David Gilmour e Nick Mason junto com o baixista de longa data do Pink Floyd Guy Pratt e Nitin Sawhney nos teclados, além da performance vocal de Andriy Khlyvnyuk, da banda ucraniana Boombox.



2. Camila Cabello - Familia



A cantora Camila Cabello divulgou o aguardado álbum "Familia". São 12 faixas, incluindo parcerias com Ed Sheeran e Willow. A faixa "Psychofreak" já ganhou um clipe que está dispoível no YouTube.



3. Imagine Dragons - Bones

Inspirada no clipe de "Thriller" de Michael Jackson, a banda Imagine Dragons lançou o clipe de "Bones". A produção mostra a invasão de um zumbi em Wall Street, Nova York.



4. Charlie Puth - That's Hilarious



Em seu novo single "That's Hilarious", Charlie Puth retorna a um momento delicado que viveu em 2019 devido um rompimento. De acordo com ele, foi o pior término de sua vida e na canção o artista desabafa sobre o caso.

5. Alaíde Costa e Nando Reis - Tristonho

Chega às plataformas de música o primeiro single de “O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim”, novo álbum de Alaíde Costa, produzido por Emicida e Marcus Preto sob a direção musical de Pupillo. "Tristonho" é a primeira parceria da cantora e compositora carioca com o paulista Nando Reis.

6. Cleo - Me Tira da Mira

Cleo lançou a segunda parte da trilha sonora do filme "Me Tira da Mira". São quatro faixas, incluíndo parcerias com Vitão e MC Zaac.

7. Chlöe - Treat Me

Após o hit "Have Mercy", Chloe divulgou seu novo single: "Treat Me". Com sonoridade R&B, a faixa ganha um clipe sensual e cheio de coreografias.

8. Felipe Amorim - No Ouvidinho

Após o sucesso no Spotify, "No Ouvidinho" ganhou um clipe no YouTube com participação de Caio DJ e do compositor Kaleb Junior. A música alcançou o 5º lugar do Top 50 Brasil do Spotify.



9. Rooftime - EP Through Waves



O trio de música eletrônica Rooftime lança o EP “Through Waves”, que faz parte do documentário internacional “The Outlaw Ocean Music Project”. O grupo já colaborou anteriormente com Alok nas faixas “Keep Walking” e “Free My Mind”.

10. Mano Walter - EP Meu Interior



Com mais de 1 bilhão de views em seu canal oficial do YouTube, Mano Walter lança o EP "Meu Interior". São 5 faixas inéditas, incluindo a parceria com Nattan, “Relação Mal Resolvida”, que chega com um clipe.

