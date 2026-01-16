Pra quem não viu: Angelina Jolie contratou assassino para matá-la, mas ele a salvou 08:20 | 16/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Uma das maiores estrelas de Hollywood nas últimas décadas, Angelina Jolie completou 50 anos em 4 de junho de 2025. / Crédito: Michael Sohn - Flickr O último trabalho de Angelina foi em “Maria Callas”, em que interpretou a celebrada cantora de ópera greco-americana. O filme estreou nos cinemas brasileiros em janeiro de 2025. Crédito: Divulgação/Netflix Além da bem-sucedida trajetória no cinema, Jolie é ativista de causas sociais e ambientais. Ela também tem alguns comportamentos curiosos. O Flipar mostra a seguir detalhes da vida e carreira da estrela internacional. Crédito: Divulgação Angelina Jolie Voight nasceu em 1975 no Cedars-Sinai Medical Center, um hospital universitário terciário, sem fins lucrativos, onde também funciona um centro acadêmico de ciências da saúde em Los Angeles, na Califórnia. Crédito: Jorobeq/Wikimedia Commons Apesar da carreira de sucesso e de uma legião de admiradores pelo mundo, Angelina também tem algumas esquisitices que chamam atenção e causam perplexidade. Uma das atitudes imprevisíveis da atriz foi contratar um assassino para matá-la. Crédito: Reprodução/Instagram Quando tinha cerca de 20 anos, ela decidiu dar fim à própria vida, mas, para que ninguém se sentisse culpado, a ideia era ser, então, assassinada. A atriz fez a revelação em uma entrevista ao IMDb, em 2001. Crédito: Raph_PH - wikimedia commons Ela contou que o próprio “assassino” decidiu declinar da oferta em um primeiro momento e pediu que ela pensasse um pouco melhor. Após semanas, Angelina, então, decidiu que queria continuar a viver. A história mostra o momento emocional que ela vivia e revela o quanto a atriz é capaz de atos insólitos. Crédito: Divulgação