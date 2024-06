Escritora mineira Adélia Prado vence Prêmio Camões de Literatura

A escritora mineira Adélia Prado é a vencedora do Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (26).

Ao eleger Adélia como vencedora do Prêmio Camões, o júri justifica: “Adélia Prado é autora de uma obra muito original, que se estende ao longo de décadas, com destaque para a produção poética. Herdeira de Carlos Drummond de Andrade, o autor que a deu a conhecer e que sobre ela escreveu as conhecidas palavras ‘Adélia é lírica, bíblica, existencial, faz poesia como faz bom tempo…’, Adélia Prado é há longos anos uma voz inconfundível na literatura de língua portuguesa”.



Quem é Adélia Prado? Conheça a vencedora do Prêmio Camões 2024



Adélia Prado, nascida em Divinópolis (MG), é poetisa, professora, filósofa e um dos maiores nomes da literatura brasileira, de todos os tempos, em vida.