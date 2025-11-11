Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Troféu HQMix: cearenses vencem categorias no prêmio de quadrinhos

Duas cearenses vencem o HQMix, maior prêmio dos quadrinhos do BR

Artistas cearenses conquistaram duas categorias no Troféu HQMix, prêmio de quadrinhos mais importante do Brasil
As artistas cearenses Lya Calvet e Débora Santos foram vencedoras em duas categorias da 37ª edição do HQMix, considerado o “Oscar” dos quadrinhos e a maior premiação da linguagem no Brasil. A lista dos vencedores foi divulgada no site oficial do HQMix.

Quadrinista do Vida&Arte, a Ilustradora e pesquisadora Lya Calvet ficou em primeiro lugar em Dissertação de Mestrado com o trabalho “Obras Abertas em Quadrinhos: Estratégias Semióticas de Abertura no Campo da Manualidade”.

Débora Santos, por sua vez, foi eleita melhor Novo Talento - Desenhista com a obra “Vidas Secas”, adaptação para história em quadrinhos do romance homônimo de Graciliano Ramos.

Leia mais | Projeto multiplataforma discute mudanças climáticas em linguagem infantojuvenil

Foram cerca de quatro meses de análise do júri do HQMix e mais de 1.500 itens inscritos. Além do júri especializado, houve votação com júri nacional, com participação de cerca de 2 mil profissionais. A cerimônia de premiação ocorre em São Paulo em 10 de dezembro.

Ceará no HQMix: Débora Santos vence com adaptação de “Vidas Secas”

Ilustradora e graduada em Ciências Sociais, Débora Santos é natural de Fortaleza e começou há dez anos sua trajetória nos quadrinhos. Para a cearense, a conquista do Troféu HQMix simboliza o “reconhecimento profissional” de seu trabalho.

Ela concorreu com o livro “Vidas Secas”, no qual foi responsável pela arte de capa, interior e balões para adaptação em quadrinhos de 88 páginas do romance de Graciliano Ramos. O roteiro foi escrito por Severino Rodrigues e a HQ foi publicada pela Editora do Brasil.

Leia também | HQ: cinco lançamentos de histórias em quadrinhos para ler ainda em 2025

A artista compartilha que o projeto inicial previa quadrinhos em preto e branco, com elementos em tom de sépia. No fim, em meio a outras adaptações já existentes do livro, a decisão foi por deixar a história colorida.

“O sertão é assim. Mesmo sendo uma história de drama e denúncias de desigualdade social, eu quis deixar as cores da natureza bem evidentes, porque ela também é um personagem importante na história, que participa ativamente nas decisões da família”, indica.

Ceará no HQMix: “Desenhar e colorir um quadrinho é um trabalho de minúcia”

Questionada sobre os desafios enfrentados na produção de “Vidas Secas”, Débora Santos destaca que o “tempo de execução” é um aspecto relevante a ser considerado. Afinal, “desenhar e colorir um quadrinho é um trabalho de minúcia, que exige, algumas vezes, ajustes durante o processo”.

Livro
Livro "Vidas Secas", com arte de Débora Santos, adapta romance de Graciliano Ramos para os quadrinhos Crédito: Arquivo Pessoal

“Como eu estava trabalhando diretamente com editor e com roteirista, estávamos sempre atentos ao que podia ser deixado de lado ou acrescentado para melhorar a narrativa. Também tive algumas questões de saúde que acabaram deixando o processo mais lento. Mas, no final, deu tudo certo”, revela.

Além de reconhecimento profissional, a vitória no HQMix é importante para o Ceará, em sua visão: “Nesta edição temos eu e Lya Calvet representado o Estado, mostrando nacionalmente como quadrinhos feitos no Ceará têm qualidade e diversidade”.

Ceará no HQMix: Quadrinista do Vida&Arte vence categoria

A ilustradora e pesquisadora Lya Calvet também se sagrou campeã no HQMix. Quadrinista do Vida&Arte, ela teve sua dissertação de mestrado reconhecida no prêmio.

A pesquisa, “Obras abertas em quadrinhos: estratégias semióticas de abertura no campo da manualidade”, surgiu do desejo de investigar e experimentar a estrutura dos quadrinhos como uma obra aberta, um conceito de Umberto Eco.

“São mensagens artísticas que estimulam a pessoa a percorrer vários caminhos de interpretação. Analisei algumas obras em quadrinhos que alcançam essa ‘abertura’ por meio do manuseio físico, os quadrinhos-objeto, que envolvem ações para além do virar de páginas, como encaixar, recortar, dobrar, recombinar”, explica.

A dissertação teve orientação do professor doutor Ricardo Jorge, no Programa de pós-Graduação em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará (PPGCOM). Lya Calvet é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design (PPGAUD) e graduada em Design pela UFC.

Ceará no HQMix: quadrinhos que podem ser rearranjados

A artista criou um quadrinho-objeto chamado “Planeta-Aquário”, composto de 12 quadros em desenho circular. Nele, quatro linhas narrativas acontecem em paralelo, começando pelo centro, com quatro finais possíveis na borda.

O trabalho está disponível em PDF e tem instruções para colaboração. Ele deve ser impresso e cortado pelos leitores, que podem arranjar as peças da forma que preferirem. Com o reconhecimento do HQMix, Lya sente que passou a enxergar “que está onde deveria estar”.

Ela afirma que por muito tempo se questionou se devia escolher um único caminho entre ser quadrinista, pesquisadora, professora, designer e ilustradora - e sua pesquisa é um espelho “dessa pulsão de estar em muitos lugares e fazer muita coisa ao mesmo tempo”.

Ela recebeu apoio de familiares, amigos e colegas como os da Oficina Invisível de Investigação em Quadrinhos para seguir por suas multiplicidades. “Essa conquista, para mim, reflete a rede de apoio que construí ao longo dos anos, e pela qual sou muito grata”, declara. 

HQMix: cearenses finalistas e premiação com Serginho Groisman

O Troféu HQMix também teve outros cearenses finalistas. O quadrinista cearense Talles Rodrigues e o projeto de extensão Oficina de Quadrinhos, da UFC, foram indicados nas categorias "Desenhista nacional" e “Livro Teórico”, respectivamente.

A cerimônia de premiação do 37º HQMix será realizada em 10 de dezembro, às 19 horas, no Teatro Raul Cortez, do Sesc 14 Bis, em São Paulo (SP). A apresentação será conduzida por Serginho Groisman e terá participação do DJ MZK.

Nesta edição, o troféu é a estatueta da personagem Tiodora, do livro “Mukanda Tiodora”, de Marcelo D’Salete. Ele também ganha o troféu de “Grande Mestre dos Quadrinhos” com o artista e jornalista Maurício Pestana.

Ambos são referências na produção de quadrinhos com temática, sobre a história do negro no Brasil e no mundo. O HQMix foi criado em 1988 pelos cartunistas Jal e Gual para premiar e divulgar a produção de histórias em quadrinhos, cartuns, charges e artes gráficas no Brasil.

37º Troféu HQMix: Veja a lista completa de vencedores

  • Desenhista Nacional: Jefferson Costa (Por “Quando Nasce A Autoestima?”)
  • Roteirista Nacional: Regiane Braz (Por “Quando Nasce A Autoestima?”)
  • Novo Talento – Desenhista: Débora Santos (Por “Vidas Secas”)
  • Novo Talento – Roteirista: Tai (Por “Onde Habita O Medo”)
  • Arte-Finalista Nacional: Jefferson Costa (Por “Quando Nasce A Autoestima?”)
  • Colorista Nacional: Verônica Berta (Por “Marina - Expressão”)
  • Grande Mestre Do Quadrinho Nacional: Marcelo D'salete
  • Grande Mestre Do Quadrinho Nacional: Mauricio Pestana
  • Relevância Internacional: Anderson Shon E Daniel Cesart
  • Adaptação Para Os Quadrinhos: HQ “Quarto De Despejo”
  • Publicação De Aventura/Terror/Fantasia: “Onde Habita O Medo”
  • Publicação De Clássico: “O Eternauta (Edição Definitiva)”
  • Publicação De Humor: “Linha Do Trem - Mas, Doutor”
  • Publicação Independente De Grupo: “Café Espacial #22: Terror”
  • Publicação Independente De Grupo: “Almanaque Kitembo 2k24 - Quadrinhos Afrofuturistas”
  • Publicação Independente Edição Única: “Onde Habita O Medo”
  • Publicação Independente Seriada: “Não Se Assuste, Isso É Coisa De Mulher!”
  • Publicação Infantil: Do Contra: “Herança (Graphic Msp)”
  • Publicação Juvenil: “Quando Nasce A Autoestima?”
  • Publicação Em Minissérie: “Tools Challenge Vol. 02”
  • Publicação Mix: “Gibi De Menininha - Damas Da Noite”
  • Publicação De Tira: “Cerrado Em Quadrinhos”
  • Mangá E Produções Correlatas: “Daruma: Perseverança”
  • Mangá E Produções Correlatas: “Amarelo Seletivo”
  • Produção Para Outras Linguagens: Espetáculo Teatral “Cabeça Oca No Mundo De Cora Coralina”
  • Produção Para Outras Linguagens: “Ogiva – O Mundo Não É Mais Nosso”
  • Edição Especial Estrangeira: “O Eternauta (Edição Definitiva)”
  • Edição Especial Nacional: “Quando Nasce A Autoestima?”
  • Web Quadrinhos: “Homem-Grilo”
  • Web Tira: “Cerrado Em Quadrinhos”
  • Projeto Editorial: “Samba - Música Popular Em Quadrinhos”
  • Projeto Gráfico: “Minha Coisa Favorita É Monstro - Livro 2”
  • Homenagem Especial: “May Solimar (Pelo G20 Em Quadrinhos)”
  • Grande Contribuição: Minc (Pela Lei Que Reconhece As Expressões Artísticas Charge, Caricatura, Cartum E Grafite Como Manifestações Da Cultura)
  • Editora Do Ano: Brasa Editora
  • Evento: 12ª Edição Do Festival Internacional De Quadrinhos De Belo Horizonte - Fiq Bh
  • Exposição: Sangue, Suor E Nanquim
  • Livro Teórico: Arquivo Ota: “Um Mergulho Na Mente Mais Maluca Da HQ Brasileira”
  • Trabalho De Conclusão De Curso: “Laboratório De Quadrinhos: Memórias E Modos Experimentais De Construir Narrativas” (Por Carlos Vinicius Jenisch Da Silva)
  • Dissertação De Mestrado: “Obras Abertas Em Quadrinhos: Estratégias Semióticas De Abertura No Campo Da Manualidade” (Por Lya Brasil Calvet)
  • Dissertação De Mestrado: “Purgatório: A Construção De Si Nas Histórias Em Quadrinhos Autobiográficas” (Por Ana Carolina Oliveira)
  • Tese De Doutorado: “Quadrinhos Famintos: A 9ª Arte Como Linguagem Do Limiar” (Por Nathalia Xavier Thomaz)

