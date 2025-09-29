Ufologia em Quixadá: mistérios no céu e astroturismo

OVINIS QUIXADÁ / Crédito: Feito por IA

Quixadá, dia 3 de abril de 1976. O agricultor Luiz Barroso Fernandes voltava em sua carroça da fazenda para casa, quando algo que parecia um avião desceu, se aproximou dele e o atingiu com uma luz intensa. Desde então, nunca mais foi o mesmo. É o que relata sua família, que percebeu nele mudanças físicas e psicológicas como a pele mais vermelha e uma estranha regressão mental que o acompanhou até o fim da vida. O Caso Barroso, como ficou conhecido, ganhou repercussão nacional e envolveu médicos e ufólogos. Chegou a inspirar o filme Área Q (2011), filmado em Quixadá, Quixeramobim e Los Angeles, consolidando internacionalmente a fama da região.

Outro relato que baseou elementos do filme foi o da escritora Rachel de Queiroz, que contou em sua coluna do dia 13 de maio de 1960, no Jornal O Cruzeiro, ter visto uma nave estacionada sobre a Fazenda Não Me Deixes por cerca de dez minutos. “Esperamos um pouco para ver se voltava. Não voltou. Corremos, então, ao relógio: eram seis e três quartos, ou seja, 18h45. Pelo menos umas vinte pessoas estavam conosco, no terreiro da fazenda, e todas viram o que nós vimos. Trabalhadores que chegaram para o serviço, hoje pela manhã, e que moram a alguns quilômetros de distância, vêm nos contar a mesma coisa”.



Astroturismo em Quixadá Desde então, os casos se multiplicam: perseguições, luzes misteriosas, relatos de contato e investigações conferem visibilidade crescente aos fenômenos no Sertão Central.

Para quem chega em busca de avistamentos ou até mesmo quem quer simplesmente contemplar o céu noturno observando estrelas, constelações e se conectar com a natureza, os guias de turismo Ricardo Lima e Yasmim Lima idealizaram a Vigília Ufológica, um passeio que acontece dentro da Trilha da Pedra do ET, local com uma das maiores recorrências de avistamentos de ovnis. “Há aqueles que vêm movidos pela curiosidade do nosso astroturismo: noites estreladas, observação do céu e os fascinantes relatos de avistamentos de ovnis e até de abduções”, comenta Ricardo Lima. “Com isso, Quixadá ficou conhecida como a capital nordestina dos discos voadores”.



Investigações Tal vocação deu origem a grupos locais dedicados ao tema, como o Grupo Gênesis, fundado em 2010 e dedicado a realizar vigílias e pesquisas. A produtora cultural Edna Letícia Uchôa, integrante do grupo, lembra que o assunto exige respeito.

“Se você não tem conhecimento, estudo nem participação, não deve debochar de quem trata a Ufologia com seriedade. Nas nossas vigílias já tivemos avistamentos e captamos mensagens, muitas vezes ligadas à espiritualidade e ao cuidado com o planeta”, afirma. Além da dimensão mística, há também os impactos econômicos. O empresário Antônio Almeida, proprietário do Hotel Pedra dos Ventos, recorda a movimentação trazida pelo filme Área Q: “Chegamos a improvisar city tours nos locais de filmagem. Veio até gente do exterior. Isso movimentou o hotel, os restaurantes e os passeios”. Anualmente, o hotel recebe o Encontro Ufológico de Quixadá, que este ano teve sua 11ª edição. A programação inclui palestras, momentos de interação e vigílias de observação noturna em pontos estratégicos.

