Ufologia em Quixadá: mistérios no céu e astroturismo

Ufologia em Quixadá: mistérios no céu e astroturismoEntre seus monólitos imponentes, Quixadá ostenta uma intrigante fama ufológica. Histórias atravessam décadas e atraem pesquisadores, curiosos e até produções de cinema
Quixadá, dia 3 de abril de 1976. O agricultor Luiz Barroso Fernandes voltava em sua carroça da fazenda para casa, quando algo que parecia um avião desceu, se aproximou dele e o atingiu com uma luz intensa. Desde então, nunca mais foi o mesmo. É o que relata sua família, que percebeu nele mudanças físicas e psicológicas como a pele mais vermelha e uma estranha regressão mental que o acompanhou até o fim da vida.
O Caso Barroso, como ficou conhecido, ganhou repercussão nacional e envolveu médicos e ufólogos. Chegou a inspirar o filme Área Q (2011), filmado em Quixadá, Quixeramobim e Los Angeles, consolidando internacionalmente a fama da região.
Outro relato que baseou elementos do filme foi o da escritora Rachel de Queiroz, que contou em sua coluna do dia 13 de maio de 1960, no Jornal O Cruzeiro, ter visto uma nave estacionada sobre a Fazenda Não Me Deixes por cerca de dez minutos.
“Esperamos um pouco para ver se voltava. Não voltou. Corremos, então, ao relógio: eram seis e três quartos, ou seja, 18h45. Pelo menos umas vinte pessoas estavam conosco, no terreiro da fazenda, e todas viram o que nós vimos. Trabalhadores que chegaram para o serviço, hoje pela manhã, e que moram a alguns quilômetros de distância, vêm nos contar a mesma coisa”.
Astroturismo em Quixadá
Desde então, os casos se multiplicam: perseguições, luzes misteriosas, relatos de contato e investigações conferem visibilidade crescente aos fenômenos no Sertão Central.
Para quem chega em busca de avistamentos ou até mesmo quem quer simplesmente contemplar o céu noturno observando estrelas, constelações e se conectar com a natureza, os guias de turismo Ricardo Lima e Yasmim Lima idealizaram a Vigília Ufológica, um passeio que acontece dentro da Trilha da Pedra do ET, local com uma das maiores recorrências de avistamentos de ovnis.
“Há aqueles que vêm movidos pela curiosidade do nosso astroturismo: noites estreladas, observação do céu e os fascinantes relatos de avistamentos de ovnis e até de abduções”, comenta Ricardo Lima. “Com isso, Quixadá ficou conhecida como a capital nordestina dos discos voadores”.
Investigações
Tal vocação deu origem a grupos locais dedicados ao tema, como o Grupo Gênesis, fundado em 2010 e dedicado a realizar vigílias e pesquisas. A produtora cultural Edna Letícia Uchôa, integrante do grupo, lembra que o assunto exige respeito.
“Se você não tem conhecimento, estudo nem participação, não deve debochar de quem trata a Ufologia com seriedade. Nas nossas vigílias já tivemos avistamentos e captamos mensagens, muitas vezes ligadas à espiritualidade e ao cuidado com o planeta”, afirma.
Além da dimensão mística, há também os impactos econômicos. O empresário Antônio Almeida, proprietário do Hotel Pedra dos Ventos, recorda a movimentação trazida pelo filme Área Q: “Chegamos a improvisar city tours nos locais de filmagem. Veio até gente do exterior. Isso movimentou o hotel, os restaurantes e os passeios”.
Anualmente, o hotel recebe o Encontro Ufológico de Quixadá, que este ano teve sua 11ª edição. A programação inclui palestras, momentos de interação e vigílias de observação noturna em pontos estratégicos.
Presença centenária
O coronel da Polícia Militar, aviador aeronáutico e ufólogo Weliston Paiva foi um dos palestrantes deste ano. Após 35 anos de pesquisas, defende a tese de que nosso planeta é dividido em setores, com suas respectivas bases e naves.
“Já entrevistei um senhor de 100 anos de idade que trabalhava como caixeiro viajante e me contou que as naves perseguiram seu comboio já na década de 1940. Evidências apontam que eles estão por aqui há mais de 200 anos, 300 anos”.
Hoje, Weliston tem documentados mais de 100 casos tanto em Quixadá quanto em municípios próximos, de avistamentos a abduções. Segundo ele, uma das teorias para explicar a recorrência desses fenômenos é a de que haja alguma ligação com a riqueza mineral da região, onde há jazidas de quartzo, esmeralda, lítio e grafeno.
Com relatos que misturam ciência, fé e mistério, Quixadá mantém vivo um imaginário que inspira moradores e atrai visitantes. Como resume o pesquisador
Robisson Alencar, um dos precursores da Ufologia em Quixadá: “A Ufologia aqui é muito forte, como se os seres tivessem escolhido a cidade como uma segunda morada. É um dos melhores lugares do mundo para acompanhar fenômenos ufológicos”.
Linha do tempo da Ufologia em Quixadá
1960
A escritora Rachel de Queiroz relata ter avistado uma nave em sua fazenda.
1976
O agricultor Luiz Barroso protagoniza o emblemático Caso Barroso.
Anos 1980-1990
Cresce a repercussão nacional de Quixadá como polo de avistamentos de ovnis
2010
Fundação do Grupo Gênesis, voltado a estudos, vigílias e pesquisas ufológicas no Sertão Central.
2011
Filmagem e estreia do longa-metragem Área Q, inspirado em casos locais e rodado em Quixadá, Quixeramobim e Los Angeles.
2019
O canal History Channel grava um dos episódios da série “De Carona com os Óvnis”, em Quixadá, reforçando sua fama internacional.
Atualmente
Encontros, vigílias e passeios reúnem moradores, ufólogos e turistas.
