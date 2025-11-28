Rapper de Juazeiro do Norte lança EP sobre luto e sensibilidade

Rapper cearense Diniz lança EP e videoclipes sobre experiências pessoais / Crédito: Divulgação/ Francisco Luiz

Em cinco músicas, Diniz vai da crítica ao luto, passando ainda pelos desassossegos da vida de artista e reflexões sobre vulnerabilidade. Mesmo versando sobre temas distintos, o lançamento do artista cearense é tem uma marca autobiográfica do início ao fim. Leia Também | Batalhas de Rima: entenda o movimento que desponta no Ceará



Com a proposta de ser um ponto de encontro entre luto e sensibilidade, amor e morte, a semente para o EP "Amortesalva" começou com uma pichação que já não existe mais. Em João Cabral, bairro onde vive Isaque Jerônimo Diniz, em Juazeiro do Norte, a palavra-frase no muro já branco permaneceu inscrita na mente do artista. "Ins-piração", última faixa do EP, foi a primeira música a nascer. "Se passar por aqui, não esquece desse MC", diz em um trecho da letra endereçada à inspiração. E sua prece foi ouvida. "Aquela sonoridade desbloqueou um loop criativo que acabou desaguando no álbum", conta Diniz.

Ele enviou a melodia para Kyouku, nome artístico do produtor musical Kauê dos Santos Silva, que assina a produção de todas as faixas do trabalho. Daí, juntos, eles construíram o instrumental de "Ins-piração". Para "MiniPekka", "Gana", "Ofidioglota" e "Carta pra Francisco", o processo foi diferente. Kyouku já tinha os beats prontos. Rejeitados por um artista de São Paulo, que buscava uma sonoridade diferente, encontraram na caneta de um caririense um propósito. "A minha parceria com o Kyouku é absurda. Ele é um gênio musical. Numa terça-feira qualquer, de madrugada, ele me mandou os beats. Naquele mesmo dia, escrevi três músicas", lembra. A despedida de um primo, um pedido de casamento, uma treta boba com outros artistas independentes, a síndrome do impostor e até um flow improvisado em uma batalha de rima foram gatilhos criativos para o novo trabalho, lançado nesta sexta-feira, 28, nos streamings de áudio.

Vulnerabilidade, ego e gana Das experiências e sentimentos pessoais é que Diniz sustenta sua música. "É onde eu consigo acessar coisas que ainda não consigo organizar dentro de mim", define. Em "Ofidioglota", segunda faixa de "Amortesalva", ele pergunta: "qual é o problema de eu assumir meus sentimentos?". Se "ninjas usam máscara pra esconder o sentimento", como canta já na primeira frase, ele abre mão de assumir o papel de guerreiro espião no EP, embora reconheça a dificuldade. "Essa música fala de sentimentos reprimidos, de como é pesado lidar consigo mesmo sendo homem, negro e periférico. A gente cresce sendo visto como violento, bruto e superficial", afirma.

"É mais fácil derrotar a Jörmungand do que assumir vulnerabilidade", brinca, referindo-se a um réptil gigante da mitologia nórdica. Fascinado pela simbologia e estética das serpentes, falar a língua das cobras - como designa o termo "ofidioglota" - lhe parece um desafio menor frente ao ato de expor as próprias fragilidades e sensibilidade. Ainda assim, "Carta pra Francisco" não nega que ele conseguiu. Na quarta faixa de "Amortesalva", Diniz usa a música para desabafar e comunicar-se com o falecido avô. Ele não esconde a admiração pelo pai de sua mãe nem se furta de falar da culpa pela relação em vida. "Não tive tempo de te dar orgulho, mas sobrou tempo pra eu te dar desgosto", canta. E também reconhece o valor do seu "exemplo de homem" expressando gratidão: "Palavra final em tudo, responsabilidade de carregar o mundo. Você demorou a sua vida inteira, mas cê aprendeu a ser gentil com todo mundo", declara em uma estrofe.