Selvagens à Procura de Lei grava álbum em show no Dragão do Mar

Como encerramento da turnê "Pra recomeçar", show no Anfiteatro do Dragão será gravado e transformado em segundo álbum ao vivo da banda. / Crédito: IGOR DE MELO/Divulgação

No sábado, 13 de dezembro, a banda Selvagens à Procura de Lei realiza a gravação de um show ao vivo no Anfiteatro do Dragão do Mar.

Com início às 19h30min, o show marca o encerramento da turnê “Pra Recomeçar”, que teve início em maio deste ano e percorreu 30.790 km ao longo de 38 shows pelo Brasil.



A ocasião será registrada em áudio e vídeo, se configurando como a gravação do segundo álbum ao vivo da banda. Em maio deste ano, o grupo lançou “Y”, álbum de 12 faixas e o inaugural após a separação da formação original da banda, composta por Rafael Martins, Gabriel Aragão, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães.

Após alguns meses de troca de farpas entre os ex-integrantes, Gabriel Aragão redesenhou o Selvagens com Matheus Brasil, Jonas Rio e Plínio Câmara, que tocaram a turnê pelo Brasil. Com ingressos a partir de R$40 para a meia-entrada e R$80 para a inteira no Sympla, o show se propõe a rememorar faixas dos primórdios da banda e apresentar o álbum “Y”.



Na ocasião, os músicos contarão com participação especial de Jajá Cardoso, vocalista e guitarrista da banda Vivendo do Ócio, formada em Salvador (BA). Leia no O POVO+ | Cor dos Olhos: banda cearense realiza show no Festival Zepelim

Relembre a trajetória do Selvagens à Procura de Lei

Se definindo como um grupo de rock alternativo com influências da MPB nordestina, os Selvagens surgiram em Fortaleza, em 2009.

