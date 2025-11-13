Selvagens à Procura de Lei grava álbum em show no Dragão do Mar

Selvagens à Procura de Lei grava álbum em show no Dragão do MarComo encerramento da turnê "Pra recomeçar", show no Anfiteatro do Dragão será gravado e transformado no segundo álbum ao vivo da banda.
No sábado, 13 de dezembro, a banda Selvagens à Procura de Lei realiza a gravação de um show ao vivo no Anfiteatro do Dragão do Mar.
Com início às 19h30min, o show marca o encerramento da turnê “Pra Recomeçar”, que teve início em maio deste ano e percorreu 30.790 km ao longo de 38 shows pelo Brasil.
A ocasião será registrada em áudio e vídeo, se configurando como a gravação do segundo álbum ao vivo da banda.
Em maio deste ano, o grupo lançou “Y”, álbum de 12 faixas e o inaugural após a separação da formação original da banda, composta por Rafael Martins, Gabriel Aragão, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães.
Após alguns meses de troca de farpas entre os ex-integrantes, Gabriel Aragão redesenhou o Selvagens com Matheus Brasil, Jonas Rio e Plínio Câmara, que tocaram a turnê pelo Brasil.
Com ingressos a partir de R$40 para a meia-entrada e R$80 para a inteira no Sympla, o show se propõe a rememorar faixas dos primórdios da banda e apresentar o álbum “Y”.
Na ocasião, os músicos contarão com participação especial de Jajá Cardoso, vocalista e guitarrista da banda Vivendo do Ócio, formada em Salvador (BA).
Relembre a trajetória do Selvagens à Procura de Lei
Se definindo como um grupo de rock alternativo com influências da MPB nordestina, os Selvagens surgiram em Fortaleza, em 2009.
A banda ganhou projeção nacional após participar do Lollapalooza Brasil e de programas como o Cultura Livre, da TV Cultura.
Entre as faixas mais ouvidas da banda, estão “Despedida”, “Mar Fechado” e “Tarde Livre”, que apresenta os integrantes no monumento Mara Hope, em clipe que conta com mais de 1,4 milhão de visualizações.
Leia mais
"Selvagens à Procura de Lei: Pra recomeçar"
- Quando: sábado, 13 de dezembro, às 19h30min
- Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$40 (meia-entrada) e R$80 (inteira) no Sympla
- Mais informações: @selvagensaprocuradeleioficial