Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wesley Safadão confirma apresentação no Réveillon de Fortaleza

Wesley Safadão confirma apresentação no Réveillon de Fortaleza; confira o horário

Após cancelar outros shows por causa de problemas de saúde, o cantor manteve a participação na festa de Ano-Novo
Autor Flavia Oliveira
Autor
Flavia Oliveira Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O cantor Wesley Safadão confirmou na manhã desta quarta, 31, que vai se apresentar na festa do Réveillon de Fortaleza, na Praia de Iracema. O show está previsto para começar às 2h45. A informação foi publicada em um story no Instagram do artista.

O cantor havia anunciado ontem o cancelamento de dois shows que realizaria em Alagoas por causa de um problema de saúde que não foi especificado.

Leia mais

“Em atenção ao público e em respeito aos contratantes, o artista tentou de todas as formas viabilizar a realização dos shows, mas, por recomendação médica e visando ao seu bem-estar, não foi possível. Agradecemos a compreensão e o carinho de todos”, disse a nota.

Antes de Fortaleza, Wesley deverá se apresentar na Praia do Pina, em Recife (PE), onde fará a contagem regressiva para 2026.

Partido de Marçal pretende lançar o cantor Wesley Safadão ao Senado pelo Ceará

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

celebridades agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar