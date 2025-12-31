Wesley Safadão confirma apresentação no Réveillon de Fortaleza

Após cancelar outros shows por causa de problemas de saúde, o cantor manteve a participação na festa de Ano-Novo

O cantor Wesley Safadão confirmou na manhã desta quarta, 31, que vai se apresentar na festa do Réveillon de Fortaleza, na Praia de Iracema. O show está previsto para começar às 2h45. A informação foi publicada em um story no Instagram do artista.

O cantor havia anunciado ontem o cancelamento de dois shows que realizaria em Alagoas por causa de um problema de saúde que não foi especificado.