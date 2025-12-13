Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 13/12? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 13 de dezembro (13/12/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Carolina Passos
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sábado, 13 de dezembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 06 de dezembro (13/12):

Temple of Shadown 

  • Com : Edu Falaschi
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 120
  • Vendas: Articket

Esconderijo Rock Pub

  • Com : F*ck The System, Insane, The Clown e Evfallen
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Av. João Pessoa, 4558 - Damas
  • Quanto: a partir de R$ 30
  • Vendas: Sympla

Festival Tamo Junto BB

  • Com: João Gomes, Jota.pê, Rachel Reis e Tali
  • Horário: a partir das 20 horas
  • Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Ingressos: a partir de R$ 75, vendas em Eventim
  • Mais informações: @festivaltamojuntobb

Festival For Pride

  • Com: Dj Rayanna Rayovack, Drag Radiola Drag e Show “O Brega da Lion”
  • Horário: a partir das 17 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Night Of Hist

  • Com: QR Code, Rádio Blá, O Verbo
  • Horário: a partir das 20h30 horas
  • Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
  • Mais Informações: Instagram @5elementoscervejariaepub

Match da Noite

  • Com: DJ Jhonny, DJ Lorenzo e DJ Igor Wolf
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Outgo

Selvagens à Procura de Lei (34708566)

  • Horário: 19h30min
  • Onde: Anfiteatro do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 40
  • Vendas: Sympla

Baile Sagitário

  • Com: Djs Wilton, Alan Victor, Hayare , Caique, Gaybrian, Gutto , Arthenio, Vivi
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Outgo

The Party Of A Showgirl

  • Horário: 22 horas
  • Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Shotgun

Baguncinha

  • Com: Pedro Dali, MMAX e Fênix
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: OutGo

Forró Pesado

  • Com: Binha Cardoso, Juruviara , Iara Pamella , Mateus Cavalcante
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Samba da Casa

  • Com: Grupo Bom Lance e Semente Brasileira
  • Horário: 20 horas
  • Onde: Casa Teresa e Jorge ( Rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
  • Mais informações: Instagram @casateresaejorge

Rolê Duvidoso

  • Horário: 20 horas
  • Onde: Laje da Praia ( Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

agenda cultural

