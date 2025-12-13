O que fazer em Fortaleza hoje, 13/12? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 13/12? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 13 de dezembro (13/12/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sábado, 13 de dezembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 06 de dezembro (13/12):
Temple of Shadown
- Com : Edu Falaschi
- Horário: 19 horas
- Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Praia de Iracema)
- Quanto: a partir de R$ 120
- Vendas: Articket
Esconderijo Rock Pub
- Com : F*ck The System, Insane, The Clown e Evfallen
- Horário: 19 horas
- Onde: Av. João Pessoa, 4558 - Damas
- Quanto: a partir de R$ 30
- Vendas: Sympla
Festival Tamo Junto BB
- Com: João Gomes, Jota.pê, Rachel Reis e Tali
- Horário: a partir das 20 horas
- Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Ingressos: a partir de R$ 75, vendas em Eventim
- Mais informações: @festivaltamojuntobb
Festival For Pride
- Com: Dj Rayanna Rayovack, Drag Radiola Drag e Show “O Brega da Lion”
- Horário: a partir das 17 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Night Of Hist
- Com: QR Code, Rádio Blá, O Verbo
- Horário: a partir das 20h30 horas
- Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
- Mais Informações: Instagram @5elementoscervejariaepub
Match da Noite
- Com: DJ Jhonny, DJ Lorenzo e DJ Igor Wolf
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Outgo
Selvagens à Procura de Lei (34708566)
- Horário: 19h30min
- Onde: Anfiteatro do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: a partir de R$ 40
- Vendas: Sympla
Baile Sagitário
- Com: Djs Wilton, Alan Victor, Hayare , Caique, Gaybrian, Gutto , Arthenio, Vivi
- Horário: 22 horas
- Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Outgo
The Party Of A Showgirl
- Horário: 22 horas
- Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Shotgun
Baguncinha
- Com: Pedro Dali, MMAX e Fênix
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: OutGo
Forró Pesado
- Com: Binha Cardoso, Juruviara , Iara Pamella , Mateus Cavalcante
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Samba da Casa
- Com: Grupo Bom Lance e Semente Brasileira
- Horário: 20 horas
- Onde: Casa Teresa e Jorge ( Rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
- Mais informações: Instagram @casateresaejorge
Rolê Duvidoso
- Horário: 20 horas
- Onde: Laje da Praia ( Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla