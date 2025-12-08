Stranger Things 5 e as teorias sobre o grande final da história

Os quatro protagonistas de Stranger Things retornam para a última temporada da série / Crédito: Divulgação/Netflix

A reta final de Stranger Things se aproxima, deixando os fãs curiosos sobre qual será a última aventura do grupo de protagonistas. No dia 26 de novembro, os quatro primeiros episódios da última temporada chegaram à Netflix, ambientando a trama e terminando em um gancho para o futuro. O quarto episódio, inclusive, confirmou uma das especulações mais populares, que sugeria Will Byers tendo um papel central e decisivo no confronto final contra Vecna, já que sua conexão com o Mundo Invertido nunca foi totalmente explicada.

Com o lançamento do Volume 2 se aproximando, os fãs começaram a teorizar sobre o que pode acontecer nos próximos episódios, quais personagens devem retornar e até mesmo quem e como será o verdadeiro vilão por trás de tudo. Leia mais Stranger Things 5: quando sai o Volume 2 e o que esperar dos próximos episódios? Sobre o assunto Stranger Things 5: quando sai o Volume 2 e o que esperar dos próximos episódios?

A seguir, veja as teorias sobre o grande final de Stranger Things Dentre as teorias mais populares, alguns fãs acreditam que Eleven pode enfrentar consequências irreversíveis ao usar seus poderes em sua capacidade máxima, enquanto outros preveem que a série fará um resgate de elementos apresentados desde o início para fechar o arco narrativo de maneira circular, apostando até mesmo em viagem no tempo. Entre previsões de grandes batalhas, revelações sobre a origem do Mundo Invertido e o destino dos protagonistas, o público segue atento a qualquer indício que possa confirmar ou derrubar suas hipóteses.

Vecna foi corrompido pela Dimensão X Como já foi confirmado pelos criadores da série, os Irmãos Duffer, que o Volume 2 da temporada irá abordar as memórias de Vecna, também conhecido como Henry Creel, espera-se que os novos episódios revelem mais da sua conexão com a Dimensão X. O local apareceu na 4ª temporada, sendo uma dimensão diferente do Mundo Invertido. A Dimensão X também aparece na peça de teatro “A Primeira Sombra”, que conta mais sobre Henry Creel e é canônica no universo da série. Na peça, Henry é mostrado como um garoto esquisito, mas não violento ou assassino. Ele só muda após um incidente na caverna em que interage com equipamentos experimentais do projeto do Brenner, e esse acidente o manda para a Dimensão X pela primeira vez.

Esse é o primeiro momento em que ele é exposto à energia pura da Dimensão X e às partículas do Devorador de Mentes. Jamie Campbell Bower interpreta Vecna, que terá sua origem inteiramente revelada nos novos episódios da quinta temporada Crédito: Divulgação/Netflix A teoria se apoia no comportamento de Will na segunda temporada, quando ele foi possuído pelo Devorador de Mentes, tornando-se cruel, manipulador e frio.

Internautas citaram a cena em que Will leva os soldados para serem devorados pelos Democães, como uma prova da mudança de comportamento causada pela entidade. Quando Henry é exposto na caverna, a mesma coisa acontece com ele. Henry volta da Dimensão X com uma visão de mundo completamente diferente, enxergando os humanos como seres inferiores. Ele começa a ter pensamentos sobre dominação e remodelação da realidade. Tudo isso se alinha com a ideologia do Devorador de Mentes, não com a personalidade original do Henry.