Stranger Things 5 e as teorias sobre o grande final da história

Teorias sobre o final de Stranger Things vão de sacrifícios a um novo vilãoEnquanto lançamento do Volume 2 se aproxima, fãs da série compartilham teorias sobre o final, quem pode voltar e o verdadeiro vilão por trás de tudo
A reta final de Stranger Things se aproxima, deixando os fãs curiosos sobre qual será a última aventura do grupo de protagonistas. No dia 26 de novembro, os quatro primeiros episódios da última temporada chegaram à Netflix, ambientando a trama e terminando em um gancho para o futuro.
O quarto episódio, inclusive, confirmou uma das especulações mais populares, que sugeria Will Byers tendo um papel central e decisivo no confronto final contra Vecna, já que sua conexão com o Mundo Invertido nunca foi totalmente explicada.
Com o lançamento do Volume 2 se aproximando, os fãs começaram a teorizar sobre o que pode acontecer nos próximos episódios, quais personagens devem retornar e até mesmo quem e como será o verdadeiro vilão por trás de tudo.
A seguir, veja as teorias sobre o grande final de Stranger Things
Dentre as teorias mais populares, alguns fãs acreditam que Eleven pode enfrentar consequências irreversíveis ao usar seus poderes em sua capacidade máxima, enquanto outros preveem que a série fará um resgate de elementos apresentados desde o início para fechar o arco narrativo de maneira circular, apostando até mesmo em viagem no tempo.
Entre previsões de grandes batalhas, revelações sobre a origem do Mundo Invertido e o destino dos protagonistas, o público segue atento a qualquer indício que possa confirmar ou derrubar suas hipóteses.
Vecna foi corrompido pela Dimensão X
Como já foi confirmado pelos criadores da série, os Irmãos Duffer, que o Volume 2 da temporada irá abordar as memórias de Vecna, também conhecido como Henry Creel, espera-se que os novos episódios revelem mais da sua conexão com a Dimensão X.
O local apareceu na 4ª temporada, sendo uma dimensão diferente do Mundo Invertido. A Dimensão X também aparece na peça de teatro “A Primeira Sombra”, que conta mais sobre Henry Creel e é canônica no universo da série.
Na peça, Henry é mostrado como um garoto esquisito, mas não violento ou assassino. Ele só muda após um incidente na caverna em que interage com equipamentos experimentais do projeto do Brenner, e esse acidente o manda para a Dimensão X pela primeira vez.
Esse é o primeiro momento em que ele é exposto à energia pura da Dimensão X e às partículas do Devorador de Mentes.
A teoria se apoia no comportamento de Will na segunda temporada, quando ele foi possuído pelo Devorador de Mentes, tornando-se cruel, manipulador e frio.
Internautas citaram a cena em que Will leva os soldados para serem devorados pelos Democães, como uma prova da mudança de comportamento causada pela entidade.
Quando Henry é exposto na caverna, a mesma coisa acontece com ele. Henry volta da Dimensão X com uma visão de mundo completamente diferente, enxergando os humanos como seres inferiores. Ele começa a ter pensamentos sobre dominação e remodelação da realidade.
Tudo isso se alinha com a ideologia do Devorador de Mentes, não com a personalidade original do Henry.
Nessa teoria, Henry não é inerentemente mau, mas foi corrompido pela Dimensão X e pode ter um arco de redenção no final da série.
O vilão da série será Thessalhydra
Além da teoria de que Henry é somente um arauto corrompido pela Dimensão X, os internautas também especulam que o verdadeiro vilão da série será um monstro gigantesco que pode ser chamado de Demodragão ou Thessalhydra.
Especulada desde o final da primeira temporada, em 2016, a Thessalhydra é uma criatura de várias cabeças que muitos achavam que seria a forma final do Devorador de Mentes.
No entanto, até o momento, ele ainda não apareceu, mas internautas repararam haver um detalhe sonoro indicando a presença de um monstro de dimensões inéditas.
O primeiro rosnado aparece na abertura na primeira vez que o portal para o Mundo Invertido aparece. Um rosnado grave e baixo vindo do fundo antes de qualquer coisa acontecer na minutagem 10min17s do primeiro episódio da quinta temporada.
O segundo rosnado acontece quando Jonathan, Steve e Dustin estão na van procurando o sinal do Hopper. Enquanto eles procuram o sinal, outro rosnado pode ser ouvido. Jonathan reage e fala que ouviu alguma coisa e Joyce também ouviu, perguntando “é ele?”. O detalhe pode ser ouvido aos 40min18s do segundo episódio da quinta temporada.
Por fim, o terceiro rosnado é durante a cena dentro do Mundo Invertido, quando o grupo bate a van na parede.
Dustin está sentado no carro procurando um sinal e dá para ouvir o rosnado de novo. Logo depois disso, Dustin corre para os outros e explica que ele sacou que a parede era, na verdade, um círculo. O rosnado pode ser ouvido na minutagem 36min43s do quarto episódio.
Eddie Munson retorna como Kas
Dentre os personagens mais queridos da série está Eddie Munson, o líder do Hellfire Club introduzido na quarta temporada, que se sacrificou para proteger Dustin de um ataque de Demobats no Mundo Invertido.
Alguns fãs teorizam que Eddie pode retornar na última temporada como Kas, um personagem do jogo de tabuleiro Dungeons & Dragons, que serve de inspiração para diversas ameaças da série. Kas é um tenente vampiro que serve a Vecna, mas eventualmente se revolta contra seu mestre.
A aposta é que Eddie volte transformado em Kas, unindo-se ao grupo na batalha final contra Vecna. Apesar das teorias, os Irmãos Duffer já mencionaram que o ator Joseph Quinn não irá retornar para a quinta temporada da série.
Will perderá um olho
Ao final do Volume 1 da quinta temporada, Will descobre que tem acesso a poderes por conta da mente de colmeia do Mundo Invertido. No entanto, há uma teoria popular entre os fãs que fala que Will ajudará a derrotar Vecna de outra forma.
Essa teoria em particular sugere que Will perderá o olho como uma forma de alcançar a “verdadeira visão” em um sacrifício para derrotar Vecna. Mesmo sendo uma teoria violenta, há indícios de que Will poderia perder o olho desde a segunda temporada.
Nela, Will e seus colegas aprendem sobre Phineas Gage, uma pessoa real que sobreviveu a um traumatismo craniano em 1848. Gage era um capataz ferroviário que teve a cabeça atingida por uma barra de ferro, que lhe arrancou um olho e parte do crânio. Durante essa cena, a câmera permanece por um tempo considerável focada em Will, como se tentasse traçar um paralelo entre os dois.
O material promocional da 5ª temporada também parece corroborar essa teoria dos fãs. Na maioria dos pôsteres e imagens promocionais oficiais em que Will está presente, seus dois olhos raramente estão visíveis.
O olho direito de Will geralmente está completamente ou quase totalmente escondido. Mesmo quando ele aparece com outros personagens, como Mike ou todo o elenco, ele é o único cujo rosto está parcialmente oculto nas sombras ou virado para longe da câmera.
O único outro personagem que também possui um olho escondido nas imagens promocionais é Vecna.
Além disso, o próprio nome do personagem Vecna ajuda na teoria da perda do olho. Isso porque em Dungeons & Dragons existem diversos artefatos associados a Vecna. Um deles é o Olho de Vecna, uma peça rara, poderosa e maligna que concede habilidades mágicas ao usuário. A condição é que o portador deve sacrificar o próprio olho para substituí-lo pelo artefato.