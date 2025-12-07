Fotógrafo Martin Parr morre aos 73 anos

Fotógrafo Martin Parr morre aos 73 anosFotógrafo britânico ficou reconhecido por retratar a leveza do cotidiano nas imagens; causa da morte não foi divulgada
O fotógrafo documental Martin Parr morreu no sábado, 6, aos 73 anos. O óbito aconteceu na casa do artista em Bristol, na Inglaterra, e foi anunciado em comunicado divulgado pela fundação que leva seu nome.
"Ele deixa sua esposa Susie, sua filha Ellen, sua irmã Vivien e seu neto George. A família pede privacidade neste momento", diz a nota compartilhada neste domingo, 7, em conjunto com a Agência Magnum. A causa da morte não foi revelada.
O britânico, que tratava um câncer desde 2021, tornou-se reconhecido por retratar o humor cotidiano em imagens com primeiros planos e cores saturadas.
Relembre trajetória de Martin Parr
Nascido em 1952 na cidade de Surrey, Martin ganhou projeção no meio artístico com a série "Last Resort", da década de 1980. As fotos exploravam o turismo em Brighton.
Ele dirigiu a Agência Magnum entre 2013 e 2017, e publicou mais de 100 livros. Parr inaugurou a primeira mostra individual no Brasil em 2015.
