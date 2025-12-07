Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fotógrafo Martin Parr morre aos 73 anos

Fotógrafo britânico ficou reconhecido por retratar a leveza do cotidiano nas imagens; causa da morte não foi divulgada
Lara Montezuma
Lara Montezuma
O fotógrafo documental Martin Parr morreu no sábado, 6, aos 73 anos. O óbito aconteceu na casa do artista em Bristol, na Inglaterra, e foi anunciado em comunicado divulgado pela fundação que leva seu nome.

"Ele deixa sua esposa Susie, sua filha Ellen, sua irmã Vivien e seu neto George. A família pede privacidade neste momento", diz a nota compartilhada neste domingo, 7, em conjunto com a Agência Magnum. A causa da morte não foi revelada.

O britânico, que tratava um câncer desde 2021, tornou-se reconhecido por retratar o humor cotidiano em imagens com primeiros planos e cores saturadas.

Relembre trajetória de Martin Parr

Nascido em 1952 na cidade de Surrey, Martin ganhou projeção no meio artístico com a série "Last Resort", da década de 1980. As fotos exploravam o turismo em Brighton.

Ele dirigiu a Agência Magnum entre 2013 e 2017, e publicou mais de 100 livros. Parr inaugurou a primeira mostra individual no Brasil em 2015.

Com informações da Agência AFP

