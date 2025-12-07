Fotógrafo Martin Parr morre aos 73 anos

Fotógrafo britânico ficou reconhecido por retratar a leveza do cotidiano nas imagens; causa da morte não foi divulgada

O fotógrafo documental Martin Parr morreu no sábado, 6, aos 73 anos. O óbito aconteceu na casa do artista em Bristol, na Inglaterra, e foi anunciado em comunicado divulgado pela fundação que leva seu nome.

"Ele deixa sua esposa Susie, sua filha Ellen, sua irmã Vivien e seu neto George. A família pede privacidade neste momento", diz a nota compartilhada neste domingo, 7, em conjunto com a Agência Magnum. A causa da morte não foi revelada.