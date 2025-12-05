Margareth Menezes e Luísa Cela recebem honrarias no Teatro São José

Margareth Menezes, ministra da Cultura, ganha a Medalha Lauro Maia e Luísa Cela, secretária de Cultura do Ceará, recebe título de Cidadã de Fortaleza. / Crédito: Líllian Santos/O POVO

Na noite desta sexta-feira, 5, a ministra da Cultura Margareth Menezes recebeu da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) a Medalha Lauro Maia, condecoração cearense que homenageia personalidades que promovem a cultura popular. O evento realizado no Teatro Municipal São José, no Centro, contou com a presença de personalidades da cultura do Estado, políticos, parlamentares e agentes da administração pública.

Entre o público, Silvia Moura, artista e gestora dos Teatros São José e Antonieta Noronha; Wolney Oliveira, cineasta e diretor do Festival Cine Ceará; Tiago Santana, fotógrafo e diretor-executivo do Instituto Mirante de Cultura e Arte; Custódio Almeida, reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC); Helena Barbosa, secretária de Cultura de Fortaleza; Missias Dias (PT), deputado estadual; e Léo Couto (PSB), vereador e presidente da Câmara de Fortaleza (CMFor). Honraria de autoria do vereador João Aglaylson (PT), a cerimônia de entrega da Medalha Lauro Maia integrou a agenda da ministra, que esteve em Fortaleza para acompanhar o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), iniciado na quarta-feira, 3, e que segue até domingo, 7, com diversas ações relacionadas ao mercado cultural pela capital. "Eu me sinto muito honrada", iniciou a também cantora, atriz e empresária ao agradecer o recebimento da Medalha, citando os presentes e membros da gestão do Ministério da Cultura (MinC) que a acompanham na programação do MICBR, e afirmando ter sido uma "ideia fantástica" trazer a segunda edição do evento para Fortaleza.

“É muito importante para a gente fazer essa entrega. (..) Pessoas de vários lugares do mundo, da América Latina, Europa, participam e vivenciam aqui conosco, em Fortaleza, desse momento que é o MICBR, e sendo todos muito felizes. Teve mais de 600 pessoas nas rodadas de negócios, entre compradores e vendedores, por aqui na área cultural. Isso é uma oportunidade fantástica”, destaca. Ao relembrar sua trajetória na música, Margareth Menezes aproveitou a ocasião para definir sua carreira, que soma mais de quatro décadas: “Eu sou uma cantora afro pop brasileira porque eu trago a minha ancestralidade, mas eu vivo no momento. É a urbanicidade disso, e isso é o diferencial para a gente viver. A gente não perder o viés de onde viemos, mas também para a gente saber o que está trabalhando no presente para formar um futuro mais justo para todos”.

Secretária da Cultura do Ceará, Luísa Cela ganha título de Cidadã de Fortaleza Também no evento, a atual secretária de Cultura do Ceará, Luísa Cela, recebeu o título de Cidadã de Fortaleza, homenagem que busca destacar suas ações e contribuições em prol do desenvolvimento da Capital. "Fortaleza faz parte da minha história. Então, agora, ser oficialmente cidadã de Fortaleza é um reconhecimento que me deixa feliz", declarou a gestora.

Ao lado de familiares, amigos e companheiros de trabalho, Luísa avaliou ser uma “honra” receber o título ao mesmo tempo em que a ministra Margareth Menezes. “Eu até brinco que eu só aceitei ser secretária porque o Ministério voltou e Margareth ia liderar”, relembrou com risos.