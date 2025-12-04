Qual a cor de 2026? Pantone anuncia ‘Cloud Dancer’ como símbolo

Qual a cor de 2026? Pantone anuncia ‘Cloud Dancer’ como símboloPantone revela que a cor para 2026 é um "neutro branco sublime"; confira detalhes:
A cor de 2026 é… branca! A Pantone anunciou nesta quinta-feira, 4 de dezembro, que “Cloud Dance” — um “neutro branco sublime” — será o símbolo de 2026. A revelação veio por meio das redes sociais.
“Uma influência calmante numa sociedade que redescobre o valor da reflexão tranquila”, assim justificou a Pantone sobre a escolha da cor. A empresa é responsável por escolher, desde o ano 2000, a cor que será referência nas tendências de moda, design e cultura.
Sobre a cor codificada em PANTONE 11-4201, a publicação informa: “Um neutro branco sublime cuja presença aerada age como um sussurro de calma e paz num mundo barulhento”.
Como a Pantone seleciona a cor do ano?
O projeto Pantone Cor do Ano iniciou em 1999, com o "Cerulean Blue" refletindo serenidade e calma. O processo de escolha do tom que marcará cada ano é altamente colaborativo e envolve o trabalho de especialistas globais do Pantone Color Institute.
São analisadas tendências em entretenimento, arte, moda, condições socioeconômicas, tecnologias emergentes e até eventos esportivos de grande impacto.
Os profissionais envolvidos são descritos como “antropólogos da cor”, por traduzirem os acontecimentos culturais em uma tonalidade específica, representando o espírito do momento global.
Essa abordagem consolida a Pantone Cor do Ano como referência para designers e consumidores, ajudando a definir paletas de cores em produtos e experiências no mundo todo. (Colaborou Danielle Christine e Marcela Tosi)Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente