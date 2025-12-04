Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Qual a cor de 2026? Pantone anuncia ‘Cloud Dancer’ como símbolo

Qual a cor de 2026? Pantone anuncia ‘Cloud Dancer’ como símbolo

Pantone revela que a cor para 2026 é um "neutro branco sublime"; confira detalhes:
Autor Raquel Aquino
Autor
Raquel Aquino Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A cor de 2026 é… branca! A Pantone anunciou nesta quinta-feira, 4 de dezembro, que “Cloud Dance” — um “neutro branco sublime” — será o símbolo de 2026. A revelação veio por meio das redes sociais.

Relacionado | Cor do ano de 2025 foi "Mocha Mousse"

“Uma influência calmante numa sociedade que redescobre o valor da reflexão tranquila”, assim justificou a Pantone sobre a escolha da cor. A empresa é responsável por escolher, desde o ano 2000, a cor que será referência nas tendências de moda, design e cultura.

Sobre a cor codificada em PANTONE 11-4201, a publicação informa: “Um neutro branco sublime cuja presença aerada age como um sussurro de calma e paz num mundo barulhento”.

Relembre | Pantone anuncia "Pêssego Gentil" como a cor do ano de 2024

Pantone revela que a cor para 2026 é um "neutro branco sublime"; confira detalhes
Pantone revela que a cor para 2026 é um "neutro branco sublime"; confira detalhes Crédito: Reprodução/Instagram @pantone

Como a Pantone seleciona a cor do ano?

O projeto Pantone Cor do Ano iniciou em 1999, com o "Cerulean Blue" refletindo serenidade e calma. O processo de escolha do tom que marcará cada ano é altamente colaborativo e envolve o trabalho de especialistas globais do Pantone Color Institute.

São analisadas tendências em entretenimento, arte, moda, condições socioeconômicas, tecnologias emergentes e até eventos esportivos de grande impacto.

Retrospectiva | Pantone anuncia cinza 'Ultimate Grey' e amarelo 'Illuminating' como as cores de 2021

Os profissionais envolvidos são descritos como “antropólogos da cor”, por traduzirem os acontecimentos culturais em uma tonalidade específica, representando o espírito do momento global.

Essa abordagem consolida a Pantone Cor do Ano como referência para designers e consumidores, ajudando a definir paletas de cores em produtos e experiências no mundo todo. (Colaborou Danielle Christine e Marcela Tosi)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar