Qual a cor de 2026? Pantone anuncia ‘Cloud Dancer’ como símbolo

Pantone revela que a cor para 2026 é um "neutro branco sublime"; confira detalhes:

A cor de 2026 é… branca! A Pantone anunciou nesta quinta-feira, 4 de dezembro, que “Cloud Dance” — um “neutro branco sublime” — será o símbolo de 2026. A revelação veio por meio das redes sociais.

“Uma influência calmante numa sociedade que redescobre o valor da reflexão tranquila”, assim justificou a Pantone sobre a escolha da cor. A empresa é responsável por escolher, desde o ano 2000, a cor que será referência nas tendências de moda, design e cultura.

Sobre a cor codificada em PANTONE 11-4201, a publicação informa: “Um neutro branco sublime cuja presença aerada age como um sussurro de calma e paz num mundo barulhento”.



