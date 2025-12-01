Rosalía visita Brasil; conheça curiosidades sobre a cantora

Rosalía segurando o disco físico de seu novo lançamento, "Lux" / Crédito: Instagram @rosalia.vt

A cantora Rosalía realizou uma audição do álbum "Lux" no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, no domingo, 30. Fãs puderam descobrir detalhes por trás do quarto álbum de estúdio da espanhola, que já atingiu mais de 42 milhões de reproduções nas plataformas de streaming.

LEIA TAMBÉM | Estação Férias: Céu, Cabra Guaraná e Silvero Pereira integram programação gratuita No evento, a cantora destacou a conexão com o Brasil e agradeceu a participação dos fãs brasileiros. O novo disco da artista conta a história de santas para criar uma trajetória própria. A capa do álbum, inclusive, traz Rosalía vestida de branco em alusão aos trajes utilizados por freiras. Para celebrar a passagem da artista no território brasileiro, confira cinco curiosidades da intérprete de "Motomami": 1. Herança musical Rosalía Vila Tobella nasceu na cidade espanhola San Cugat del Vallés, em 1992. A família, porém, não era inclinada ao canto, com exceção da avó materna.

Ambas chamadas Rosalía, eram as únicas com a paixão pelo canto. Com sete anos, a pequena emocionou os familiares com a voz, o que despertou a noção do poder que tinha com a arte. Rosalía subiu pela primeira vez em um palco aos 13 anos. “Durante muito tempo ninguém reparou em mim. Cantei em restaurantes, casamentos e bares sem sistema de amplificação”, contou em entrevista para a revista Medium. Ela foi finalista no programa de música italiano "Tu Sí Que Vales" aos 15 anos.

Rosalía publica foto de si mesma quando cirança, em 2019 Crédito: Instagram @rosalia.vt 2. Do pop ao flamenco: entrelaço entre gêneros musicais “O que eu queria era transformar o flamenco em uma outra coisa, juntar vários discos em um disco só”, contou Rosalía em entrevista ao O Globo em 2018, ano de lançamento de "El mal querer", disco que a levou aos holofotes. O álbum colocou Rosalía numa categoria de “estrela pop atípica” por entrelaçar gêneros e fazer fusões eletrônicas nas músicas.

"Los Angeles" (2017), seu primeiro disco, foi um flamenco puro, fruto de sua paixão pelo gênero desde os 13 anos, quando ouviu pela primeira vez as gravações do cantor Camarón de la Isla. Já o "Lux", lançamento mais recente, tem letras divididas em 13 idiomas diferentes. Rosalía via Instagram Crédito: Instagram @rosalia.vt