Rosalía visita Brasil; conheça curiosidades sobre a cantora

Rosalía faz passagem pelo Brasil com 'Lux'; conheça 5 curiosidades sobre a cantoraRosalía fez audição de "Lux", novo álbum de estúdio, no Rio de Janeiro; relembre trajetória da artista
A cantora Rosalía realizou uma audição do álbum "Lux" no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, no domingo, 30.
Fãs puderam descobrir detalhes por trás do quarto álbum de estúdio da espanhola, que já atingiu mais de 42 milhões de reproduções nas plataformas de streaming.
LEIA TAMBÉM | Estação Férias: Céu, Cabra Guaraná e Silvero Pereira integram programação gratuita
No evento, a cantora destacou a conexão com o Brasil e agradeceu a participação dos fãs brasileiros. O novo disco da artista conta a história de santas para criar uma trajetória própria.
A capa do álbum, inclusive, traz Rosalía vestida de branco em alusão aos trajes utilizados por freiras. Para celebrar a passagem da artista no território brasileiro, confira cinco curiosidades da intérprete de "Motomami":
1. Herança musical
Rosalía Vila Tobella nasceu na cidade espanhola San Cugat del Vallés, em 1992. A família, porém, não era inclinada ao canto, com exceção da avó materna.
Ambas chamadas Rosalía, eram as únicas com a paixão pelo canto. Com sete anos, a pequena emocionou os familiares com a voz, o que despertou a noção do poder que tinha com a arte.
Rosalía subiu pela primeira vez em um palco aos 13 anos. “Durante muito tempo ninguém reparou em mim. Cantei em restaurantes, casamentos e bares sem sistema de amplificação”, contou em entrevista para a revista Medium.
Ela foi finalista no programa de música italiano "Tu Sí Que Vales" aos 15 anos.
2. Do pop ao flamenco: entrelaço entre gêneros musicais
“O que eu queria era transformar o flamenco em uma outra coisa, juntar vários discos em um disco só”, contou Rosalía em entrevista ao O Globo em 2018, ano de lançamento de "El mal querer", disco que a levou aos holofotes.
O álbum colocou Rosalía numa categoria de “estrela pop atípica” por entrelaçar gêneros e fazer fusões eletrônicas nas músicas.
"Los Angeles" (2017), seu primeiro disco, foi um flamenco puro, fruto de sua paixão pelo gênero desde os 13 anos, quando ouviu pela primeira vez as gravações do cantor Camarón de la Isla.
Já o "Lux", lançamento mais recente, tem letras divididas em 13 idiomas diferentes.
3. Colaboração no filme ‘Dor e Glória’
Rosalía e Pedro Almodóvar, diretor de "Dor e Glória", possuem algumas semelhanças: ambos são artistas espanhóis que exploram e celebram a cultura do país e dividem o dia do aniversário, 25 de setembro!
Em 2019, ela fez uma participação especial no filme de Almodóvar, cantando ao lado de Pénelope Cruz.
4. A imagem do sagrado feminino nas letras
Ao se apoiar na figura das santas para traçar o caminho até a própria fé e sexualidade em "Lux", Rosalía se inspira no misticismo feminino.
A música "Hentai", do álbum "Motomami", faz referência clássica aos mangás pornográficos japoneses e possui versos sobre sexo explícito, sem se prender a metáforas.
Já a música "Tuya" (2023) fala sobre liberdade sexual e autoconhecimento ao contar a história de amor passageira e intensa que Rosalía viveu com a atriz Hunter Schafer.
5. Graduação em música
Rosalía cursou Canto Flamenco na Escola Superior de Música da Catalunha (Esmuc) aos 17 anos, quando começou a misturar gêneros musicais nas produções.
“No começo, fazia por sua conta misturas de jazz e outros tipos de música. Não prestava muita atenção às diretrizes de minhas aulas, mas estava interessadíssima em aprender”, contou José Miguel Vizcaya, seu professor na ESMUC, ao portal El País.
Ela terminou a graduação com notas dez e encerrou a festa de formatura com um show. Em 2024, Rosalía colaborou com a Esmuc para oferecer uma bolsa de estudos no valor de €15.000, suficiente para cobrir as despesas de um aluno que entrasse no programa de Canto Flamenco.