Estrela espanhola Rosalía sobe aos céus com seu novo álbum 'Lux'

Autor Rosa SULLEIRO
Rosa SULLEIRO Autor
Tipo Notícia

Uma aparição fugaz entre as pessoas pelo centro de Madri, uma presença angelical em Barcelona, entrevistas e prévias exclusivas em vários países... Após semanas de grande expectativa, Rosalía lançou, nesta sexta-feira (7), seu quarto álbum, Lux, no qual explora a mística feminina.

Após a explosão internacional de seu segundo álbum "El mal querer" (2018), no qual oferecia uma leitura vanguardista do flamenco que domina, e o impactante "Motomami" (2022), Rosalía, de 33 anos, surpreende agora com um álbum mais espiritual e até com toques sinfônicos.

As músicas incluem, além disso, fragmentos em mais de uma dezenas de idiomas, entre os quais se destacam o castelhano e catalão, assim como o latim, inglês e alemão.

"Adoro viajar, adoro aprender sobre outros seres humanos. Por que não tentaria aprender outro idioma e cantar em outro idioma para expandir a forma como posso ser cantora, musicista ou artista? O mundo está tão conectado", explicou a artista em uma recente entrevista ao The New York Times sobre esta escolha que compilou consideravelmente seu processo de escrita.

Rosalía conta com colaborações como a da Orquestra Sinfônica de Londres, a artista islandesa Björk, o ex-integrante do Daft Punk Guy-Manuel de Homem-Christo e o coro dos jovens da Escolania da Abadia catalã de Montserrat, que ouviu há algumas semanas, entre lágrimas, no templo.

"Acredito que sempre tive o desejo de, como posso me aproximar de Deus? Como posso estar mais perto de Deus? Esse sentimento espiritual sempre esteve presente, só que eu não o racionalizei nem o intelectualizei", reconheceu a cantora no NYT sobre este álbum que vem preparando há mais de dois anos e meio e que se inspira, entre outros, em várias histórias de mulheres santas de diferentes culturas.

- Impacto -

Esse ar místico impregnou a inovadora promoção do álbum da artista, que há semanas protagoniza aparições impactantes, como a que realizou no centro de Madri em outubro.

Vestida de branco e com uma aura circular tingida de dourado sobre seu longo cabelo preto, Rosalía apareceu brevemente entre seus fãs após descer de um veículo que ela mesma dirigia. Sua ação - transmitida pelo TikTok - gerou tal alvoroço que a Prefeitura de Madri anunciou que analisaria se aplicaria uma sanção à cantora e seu equipe por não terem solicitado as permissões necessárias.

Criadora de um impacto internacional, seus movimentos despertam grande interesse na Espanha.

"Se pegarmos a história musical de nosso país, Rosalía está entre as principais artistas que temos", celebrou, na quinta-feira, o ministro da Cultura da Espanha, Ernest Urtasun, um dos convidados para a exclusiva audição organizada na véspera no Museu Nacional de Arte da Catalunha, em Barcelona, em uma entrevista na rádio Cadena Ser.

Na aparição, indicou a imprensa local, a artista estava deitada como um anjo sobre um palco coberto de tecidos brancos. Mas ela não cantou e não falou enquanto os convidados ouviam suas músicas.

Esta sexta-feira deve ser diferente. Rosalía atuará na gala de uma estação de rádio em Valência, na qual está anunciada como a primeira apresentação ao vivo das músicas do "Lux".

