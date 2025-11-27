Obra de Sérvulo Esmeraldo é destruída por ‘risco de desabamento’

Anteriormente obra de Sérvulo Esmeraldo, muro do Centro Administrativo Bárbara de Alencar agora é feito em gradil metálico. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

“Um crime contra o patrimônio do Ceará”, assim descreve, com tristeza, Dodora Guimarães, presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo, curadora e viúva do artista que criou obras que estão espalhadas por diversos bairros de Fortaleza, expostas em galerias nacionais e também em circuito internacional, ao relatar ao O POVO a destruição de uma obra de Sérvulo Esmeraldo (1929-2017). Datado de 1978, o Muro Cinético cercava o então Banco do Estado do Ceará (BEC), localizado entre as avenidas Dr. José Martins Rodrigues e Sebastião de Abreu, no bairro Edson Queiroz. Desde março de 2003, o local é denominado Centro Administrativo Bárbara de Alencar (Caba), complexo que abrange prédios do Governo Estadual e está sob tutela da Procuradoria Geral do Estado (PGE-CE).

Medindo 42 metros de comprimento, a criação seguia os padrões das obras populares de Sérvulo: esculturas grandiosas que se mesclavam com o ambiente em que estavam instaladas. Conforme dados colhidos pela reportagem a partir da plataforma Google Maps, o muro se mantinha conservado até agosto de 2024. Leia também | Com rachaduras e oxidação, Iracemas e Monumento aos Jangadeiros aguardam reparos Ao O POVO, Dodora relatou ter descoberto a demolição da criação apenas este ano, após um fotógrafo interessado nos artefatos de Sérvulo Esmeraldo entrar em contato com o Instituto e informar que o muro de quase 50 anos foi substituído por um gradil metálico. “Quando soube disso, eu fiquei em choque, não imaginei que um Governo do Estado pudesse ser irresponsável com um patrimônio. Ontem fui lá e constatei: o muro foi totalmente destruído, demolido, não tem vestígio”, relatou em conversa ao Vida & Arte no dia 19 deste mês.

Muro Cinético, obra de Sérvulo Esmeraldo, no antigo Banco do Estado do Ceará (BEC), foi erguido em 1978 Crédito: Acervo Instituto Sérvulo Esmeraldo Muro Cinético, obra de Sérvulo Esmeraldo (1929-2017), cercava o Centro Admnistrativo Bárbara de Alencar, no bairro Edson Queiroz, até 2024 Crédito: Google Maps/Reprodução Anteriormente obra de Sérvulo Esmeraldo, muro do Centro Administrativo Bárbara de Alencar agora é feito em gradil metálico. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Na conversa, Dodora comenta ter direcionado à Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE) uma solicitação de tombamento de 37 obras de Sérvulo Esmeraldo, situadas em Fortaleza e nas cidades de Crato, Cruz e Quixadá. O documento enviado em dezembro de 2023, ao qual o Vida & Arte teve acesso, traz “instruções para o tombamento estadual de esculturas públicas e interligadas à arquitetura”, tais como fichas catalográficas e dados técnicos que contribuem para a análise do pedido.

“Ano passado conversei com a Luisa Cela [secretária de Cultura do Estado] e falei que havia uma solicitação. Além desse muro, há outras obras de arte e nós, do Instituto Sérvulo Esmeraldo, temos condição de dar suporte para esse trabalho de restauro. (...) Pois é necessário que o profissional tenha experiência em restauração”, argumenta a curadora de artes, afirmando não ter sido contactada por agente do Caba. Secult-CE foi consultada antes da demolição do muro de Sérvulo Esmeraldo, esclarece PGE-CE A grande área ocupada pelo Centro Administrativo Bárbara de Alencar hoje é cercada por um muro de gradil metálico – um tipo de cerca resistente às ações humanas e naturais. Em contato com a Procuradoria Geral do Estado (PGE-CE) para obter informações acerca da substituição do muro, o órgão detalha que foi realizada uma “avaliação técnica” pela Superintendência de Obras Públicas (SOP), que “reconheceu o comprometimento da estrutura e o risco de desabamento, representando perigo aos usuários da unidade administrativa, bem como aos pedestres que transitam nas calçadas da instituição”.

Leia também | No aniversário de 96 anos de Sérvulo Esmeraldo, UFC restaura escultura No comunicado enviado ao Vida & Arte no dia 21 de novembro via assessoria de imprensa, a PGE-CE expõe que, antes do início das obras, foram “consultados órgãos e profissionais competentes, dentre eles a Secretaria Estadual da Cultura (Secult), para tratar da questão artística e cultural”. “Não foi, no entanto, identificado tombamento, tampouco que o muro, na situação em que se encontrava, construía obra de arte. (...) Reafirma-se, por fim, o absoluto respeito ao patrimônio cultural do Estado”, explica o órgão público estadual.