Vôlei, surfe, skate, corrida e shows: festival movimenta Fortaleza em dezembro

O Festival Tamo Junto BB conta com finais de várias modalidades e artistas musicais. / Crédito: Divulgação/ASCOM

O Festival Tamo Junto BB vai reunir modalidades esportivas como vôlei de praia, surfe, games, skate e corrida de rua em evento gratuito realizado entre os dias 10 a 14 de dezembro, no Marina Park, em Fortaleza. Além de esportes, a atração terá programação musical com shows de L7nnon, BaianaSystem, João Gomes, entre outros. O evento irá iniciar com a última etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP) e seguirá com as finais do Circuito BB de Skate Vertical (Vert Battle), do Circuito Banco do Brasil de Surfe e o encerramento da temporada de 2025 do Circuito BB de Corrida.

Para resgatar os ingressos gratuitos, mediante a doação de 1 kg de alimento, acesse o site da Eventim. Limitado a 2 ingressos por CPF por dia. Vôlei A última etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia abre a programação esportiva do Festival TMJ BB Crédito: Divulgação/ASCOM A última etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP) inicia a programação esportiva do Festival no dia 10 de dezembro e vai até 14 de dezembro, no Marina Park. A modalidade terá cinco quadras com partidas simultâneas. Em outubro, no Rio de Janeiro, foram definidos os campeões da penúltima fase: os cearenses Mateus/Adelmo e as campeãs olímpicas Duda/Ana Patrícia. No sábado, 13, será realizada a Partida Tamo Junto BB, com participação do Squad BB (atletas patrocinados pelo Banco do Brasil). Surfe A liga mundial de surfe (WLS) acontece de 12 a 14 de dezembro, na Praia do Futuro. Crédito: Divulgação/ASCOM

A quinta e última etapa do Circuito BB de Surfe 2025, com pontos válidos para a WSL (World Surf League, liga mundial de surfe) ocorre na Praia do Futuro, entre 12 a 14 de dezembro. A modalidade do Festival será a única fora do espaço do Marina Park. Com cinco fases anuais, o campeonato percorre todo o litoral brasileiro, com o objetivo de promover o esporte e dar oportunidade aos jovens de todas as regiões. Skate O Festival será palco da última etapa do Circuito BB de Skate Vertical (Vert Battle) nos dias 13 e 14 e revelará o campeão e a campeã brasileiros da modalidade. Estão confirmados os skatistas Rony Gomes, Helena Laurino, o medalhista olímpico Augusto Akio e a atleta olímpica Raicca Ventura. O público terá direito a aulas gratuitas com instrutores e equipamentos, além das demo sessions (sessões de demonstração) da lenda Bob Burnquist e os paraskatistas Felipe Nunes e Nando Araújo. Corrida de rua O Circuito Banco do Brasil de Corrida, um dos principais do país, tem corridas para novos e velhos corredores. Crédito: Divulgação/ASCOM

O Circuito Banco do Brasil de Corrida, um dos maiores do país, terá Fortaleza como local da modalidade. Com data para 13 de dezembro, conta com percursos de 1 km, 5 km e 10 km, com oportunidades para corredores novatos e veteranos. A corrida também tem a dog run, para quem quiser levar o pet para competir. A corrida passou por sete capitais e ainda chegará a Brasília, antes de vir ao Ceará. As inscrições estão abertas no site oficial do Circuito BB de Corrida. Games Os jogadores terão a Arena Gamer no Festival TMJBB Crédito: Divulgação/ASCOM O evento contará com a Arena Gamer, de 12 a 14 de dezembro, que realizará sessão de jogos como Just Dance e simuladores de skart e surf. Serão disponibilizados consoles gratuitos, campeonatos de jogos mobile (celular), arena VR (realidade virtual) e mesas para TCG (trading card games, jogos de turno com cartas). O espaço terá camarim de apoio para cosplayers e sessão de autógrafos com influenciadores da W7M, uma das maiores organizações de esportes eletrônicos do Brasil.

A programação completa, com as modalidades esportivas, horários e todas as atrações musicais, estará disponível no site e no perfil oficial do evento no Instagram: @festivaltamojuntobb. Serviço: Festival Tamo Junto BB

Data: 10 a 14 de dezembro Local: Marina Park — Av. Pres. Castelo Branco, 400, Moura Brasil, Fortaleza