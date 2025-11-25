Vôlei, surfe, skate, corrida e shows: festival movimenta Fortaleza em dezembro

Vôlei, surfe, skate, corrida e shows: festival movimenta Fortaleza em dezembroIngressos para esporte serão gratuitos; resgate à partir desta terça, 25
O Festival Tamo Junto BB vai reunir modalidades esportivas como vôlei de praia, surfe, games, skate e corrida de rua em evento gratuito realizado entre os dias 10 a 14 de dezembro, no Marina Park, em Fortaleza. Além de esportes, a atração terá programação musical com shows de L7nnon, BaianaSystem, João Gomes, entre outros.
O evento irá iniciar com a última etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP) e seguirá com as finais do Circuito BB de Skate Vertical (Vert Battle), do Circuito Banco do Brasil de Surfe e o encerramento da temporada de 2025 do Circuito BB de Corrida.
Para resgatar os ingressos gratuitos, mediante a doação de 1 kg de alimento, acesse o site da Eventim. Limitado a 2 ingressos por CPF por dia.
Vôlei
A última etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP) inicia a programação esportiva do Festival no dia 10 de dezembro e vai até 14 de dezembro, no Marina Park. A modalidade terá cinco quadras com partidas simultâneas. Em outubro, no Rio de Janeiro, foram definidos os campeões da penúltima fase: os cearenses Mateus/Adelmo e as campeãs olímpicas Duda/Ana Patrícia. No sábado, 13, será realizada a Partida Tamo Junto BB, com participação do Squad BB (atletas patrocinados pelo Banco do Brasil).
Surfe
A quinta e última etapa do Circuito BB de Surfe 2025, com pontos válidos para a WSL (World Surf League, liga mundial de surfe) ocorre na Praia do Futuro, entre 12 a 14 de dezembro. A modalidade do Festival será a única fora do espaço do Marina Park. Com cinco fases anuais, o campeonato percorre todo o litoral brasileiro, com o objetivo de promover o esporte e dar oportunidade aos jovens de todas as regiões.
Skate
O Festival será palco da última etapa do Circuito BB de Skate Vertical (Vert Battle) nos dias 13 e 14 e revelará o campeão e a campeã brasileiros da modalidade. Estão confirmados os skatistas Rony Gomes, Helena Laurino, o medalhista olímpico Augusto Akio e a atleta olímpica Raicca Ventura. O público terá direito a aulas gratuitas com instrutores e equipamentos, além das demo sessions (sessões de demonstração) da lenda Bob Burnquist e os paraskatistas Felipe Nunes e Nando Araújo.
Corrida de rua
O Circuito Banco do Brasil de Corrida, um dos maiores do país, terá Fortaleza como local da modalidade. Com data para 13 de dezembro, conta com percursos de 1 km, 5 km e 10 km, com oportunidades para corredores novatos e veteranos. A corrida também tem a dog run, para quem quiser levar o pet para competir. A corrida passou por sete capitais e ainda chegará a Brasília, antes de vir ao Ceará. As inscrições estão abertas no site oficial do Circuito BB de Corrida.
Games
O evento contará com a Arena Gamer, de 12 a 14 de dezembro, que realizará sessão de jogos como Just Dance e simuladores de skart e surf. Serão disponibilizados consoles gratuitos, campeonatos de jogos mobile (celular), arena VR (realidade virtual) e mesas para TCG (trading card games, jogos de turno com cartas). O espaço terá camarim de apoio para cosplayers e sessão de autógrafos com influenciadores da W7M, uma das maiores organizações de esportes eletrônicos do Brasil.
A programação completa, com as modalidades esportivas, horários e todas as atrações musicais, estará disponível no site e no perfil oficial do evento no Instagram: @festivaltamojuntobb.
Serviço:
Festival Tamo Junto BB
Data: 10 a 14 de dezembro
Local: Marina Park — Av. Pres. Castelo Branco, 400, Moura Brasil, Fortaleza
Competições Esportivas
De 10 a 14 de dezembro
Entrada: gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento, sujeita à lotação dos espaços
Retirada: Eventim a partir de 25 de novembro, 12h
Programação musical do festival Tamo Junto BB
Sexta-feira, 12 de dezembro
Palco Principal:
- Nação Zumbi
- BaianaSystem
- L7nnon
- Os Garotin + Melly
- 2ZDinizz
Palco Bosque:
- Mateus Fazeno Rock
Sábado, 13 de dezembro
Palco Principal:
- João Gomes
- Jota.pê
- Rachel Reis
- Tali
Palco Bosque:
- Os Transacionais
- Bloco “Pra Quem Gosta é Bom”
Domingo, 14 de dezembro
Palco Bosque:
- Grupo Revelação
- Gabi no Quintal
Shows
Dias 12, 13 e 14 de dezembro
Ingressos 1º Lote:
Inteira: R$150 | Meia-entrada: R$75
Ingresso solidário: R$90 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)
Ingresso para clientes Banco do Brasil com cartão de crédito BB Visa: R$ 70 (preço promocional por tempo limitado).
Vendas: Eventim
Virada de Lote: 25/11, à partir das 12h.
No dia 25/11, às 12h, ocorrerá a virada de lote dos ingressos dos shows, com os seguintes valores:
Inteira: R$ 180,00
Meia-entrada: R$ 90,00
Meia Social: R$ 100,00
BB Cartões: R$ 80,00
