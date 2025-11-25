Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vôlei, surfe, skate, corrida e shows: festival movimenta Fortaleza em dezembro

Ingressos para esporte serão gratuitos; resgate à partir desta terça, 25
O Festival Tamo Junto BB vai reunir modalidades esportivas como vôlei de praia, surfe, games, skate e corrida de rua em evento gratuito realizado entre os dias 10 a 14 de dezembro, no Marina Park, em Fortaleza. Além de esportes, a atração terá programação musical com shows de L7nnon, BaianaSystem, João Gomes, entre outros.

O evento irá iniciar com a última etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP) e seguirá com as finais do Circuito BB de Skate Vertical (Vert Battle), do Circuito Banco do Brasil de Surfe e o encerramento da temporada de 2025 do Circuito BB de Corrida.

Para resgatar os ingressos gratuitos, mediante a doação de 1 kg de alimento, acesse o site da Eventim. Limitado a 2 ingressos por CPF por dia.

Vôlei

A última etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP) inicia a programação esportiva do Festival no dia 10 de dezembro e vai até 14 de dezembro, no Marina Park. A modalidade terá cinco quadras com partidas simultâneas. Em outubro, no Rio de Janeiro, foram definidos os campeões da penúltima fase: os cearenses Mateus/Adelmo e as campeãs olímpicas Duda/Ana Patrícia. No sábado, 13, será realizada a Partida Tamo Junto BB, com participação do Squad BB (atletas patrocinados pelo Banco do Brasil).

Surfe

 

A quinta e última etapa do Circuito BB de Surfe 2025, com pontos válidos para a WSL (World Surf League, liga mundial de surfe) ocorre na Praia do Futuro, entre 12 a 14 de dezembro. A modalidade do Festival será a única fora do espaço do Marina Park. Com cinco fases anuais, o campeonato percorre todo o litoral brasileiro, com o objetivo de promover o esporte e dar oportunidade aos jovens de todas as regiões.

Skate

O Festival será palco da última etapa do Circuito BB de Skate Vertical (Vert Battle) nos dias 13 e 14 e revelará o campeão e a campeã brasileiros da modalidade. Estão confirmados os skatistas Rony Gomes, Helena Laurino, o medalhista olímpico Augusto Akio e a atleta olímpica Raicca Ventura. O público terá direito a aulas gratuitas com instrutores e equipamentos, além das demo sessions (sessões de demonstração) da lenda Bob Burnquist e os paraskatistas Felipe Nunes e Nando Araújo.

Corrida de rua

 

O Circuito Banco do Brasil de Corrida, um dos maiores do país, terá Fortaleza como local da modalidade. Com data para 13 de dezembro, conta com percursos de 1 km, 5 km e 10 km, com oportunidades para corredores novatos e veteranos. A corrida também tem a dog run, para quem quiser levar o pet para competir. A corrida passou por sete capitais e ainda chegará a Brasília, antes de vir ao Ceará. As inscrições estão abertas no site oficial do Circuito BB de Corrida.

Games

 

O evento contará com a Arena Gamer, de 12 a 14 de dezembro, que realizará sessão de jogos como Just Dance e simuladores de skart e surf. Serão disponibilizados consoles gratuitos, campeonatos de jogos mobile (celular), arena VR (realidade virtual) e mesas para TCG (trading card games, jogos de turno com cartas). O espaço terá camarim de apoio para cosplayers e sessão de autógrafos com influenciadores da W7M, uma das maiores organizações de esportes eletrônicos do Brasil.

A programação completa, com as modalidades esportivas, horários e todas as atrações musicais, estará disponível no site e no perfil oficial do evento no Instagram: @festivaltamojuntobb.

Serviço:

Festival Tamo Junto BB
Data: 10 a 14 de dezembro

Local: Marina Park — Av. Pres. Castelo Branco, 400, Moura Brasil, Fortaleza

Competições Esportivas

De 10 a 14 de dezembro

Entrada: gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento, sujeita à lotação dos espaços

Retirada: Eventim a partir de 25 de novembro, 12h

Programação musical do festival Tamo Junto BB

Sexta-feira, 12 de dezembro

Palco Principal:

  • Nação Zumbi
  • BaianaSystem
  • L7nnon
  • Os Garotin + Melly
  • 2ZDinizz

Palco Bosque:

  • Mateus Fazeno Rock

Sábado, 13 de dezembro

Palco Principal:

  • João Gomes
  • Jota.pê
  • Rachel Reis
  • Tali

Palco Bosque:

  • Os Transacionais
  • Bloco “Pra Quem Gosta é Bom”

Domingo, 14 de dezembro

Palco Bosque:

  • Grupo Revelação
  • Gabi no Quintal

Shows

Dias 12, 13 e 14 de dezembro

Ingressos 1º Lote:

Inteira: R$150 | Meia-entrada: R$75

Ingresso solidário: R$90 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

Ingresso para clientes Banco do Brasil com cartão de crédito BB Visa: R$ 70 (preço promocional por tempo limitado).

Vendas: Eventim

Virada de Lote: 25/11, à partir das 12h.

No dia 25/11, às 12h, ocorrerá a virada de lote dos ingressos dos shows, com os seguintes valores:

Inteira: R$ 180,00

Meia-entrada: R$ 90,00

Meia Social: R$ 100,00

BB Cartões: R$ 80,00

 

