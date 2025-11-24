Emmy 2025: onde assistir aos indicados brasileiros

Emmy Internacional 2025: onde assistir aos indicados brasileirosPremiação conta com oito produções brasileiras entre os indicados deste ano; confira onde assistir aos indicados brasileiros do Emmy 2025
Focado em produções produzidas e exibidas fora dos Estados Unidos, a 53ª edição do Emmy Internacional terá sua culminância na premiação desta segunda-feira, 24. Em 16 categorias, o Brasil tem oito representantes em 2025.
Entre novelas, documentários e reportagens, veja onde assistir as produções brasileiros no Emmy Internacional 2025.
Emmy Internacional 2025: quais categorias têm representantes brasileiros?
O Brasil concorre em metade das categorias com produções como novela, documentários, reportagens de TV e até filmes infantis. Confira a lista:
- Melhor Telenovela: “Mania de Você”;
- Melhor programa artístico: “Herchcovitch; Exposto”;
- Melhor documentário: “O Prazer é Meu”;
- Melhor programa infantil animado: “Lupi & Baduki”;
- Melhor programa infantil factual ou de entretenimento: “Bora, O Pódio é Nosso”;
- Melhor programa de atualidades: “Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados”;
- Melhor noticiário: “Fantástico: El Salvador: o lado sombrio da segurança”.
- Melhor programa infantil: filme ou série live-action: “Luz”
Confira onde assistir as produções representam o Brasil no Emmy Internacional
“Mania de Você”
- Direção: Carlos Araújo
- Romance/Drama
- Onde assistir: Globoplay (gratuito para contas cadastradas)
“Herchcovitch; Exposto”
- Direção: Rafael Barioni; Alexandre Herchcovitch
- Documentário
- Onde assistir: HBO Max (mediante assinatura)
“O Prazer é Meu”
- Direção: Eliza Capai
- Documentário
- Onde assistir: Globoplay (primeiro episódio gratuito) . A série completa está disponível para os assinantes “premium”.
“Lupi & Baduki”
- Direção: Reynaldo Marchesini
- Animação
- Onde assistir: HBO Max (mediante assinatura) e programação do canal a cabo Discovery Kids
“Bora, O Pódio é Nosso”
- Direção: Paula Buarque
- Infantil
- Onde assistir: Globoplay (gratuito para contas cadastradas)
“Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados”
- Direção: Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz
- Documentário
- Onde assistir: RecordPlus (mediante assinatura)
“Fantástico: El Salvador: o lado sombrio da segurança”
- Produção: Álvaro Pereira Júnior e Lúcio Rodrigues
- Reportagem
- Onde assistir: Globoplay (gratuito para contas cadastradas)
“Luz”
- Direção: Guillermo Pendino
- Infantil
- Onde assistir: Netflix