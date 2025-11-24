Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Emmy 2025: onde assistir aos indicados brasileiros

Emmy Internacional 2025: onde assistir aos indicados brasileiros

Premiação conta com oito produções brasileiras entre os indicados deste ano; confira onde assistir aos indicados brasileiros do Emmy 2025
Autor Mariana Fernandes
Autor
Mariana Fernandes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Focado em produções produzidas e exibidas fora dos Estados Unidos, a 53ª edição do Emmy Internacional terá sua culminância na premiação desta segunda-feira, 24. Em 16 categorias, o Brasil tem oito representantes em 2025.

Entre novelas, documentários e reportagens, veja onde assistir as produções brasileiros no Emmy Internacional 2025.

Leia mais

Emmy Internacional 2025: quais categorias têm representantes brasileiros?

O Brasil concorre em metade das categorias com produções como novela, documentários, reportagens de TV e até filmes infantis. Confira a lista:

  • Melhor Telenovela: “Mania de Você”;
  • Melhor programa artístico: “Herchcovitch; Exposto”;
  • Melhor documentário: “O Prazer é Meu”;
  • Melhor programa infantil animado: “Lupi & Baduki”;
  • Melhor programa infantil factual ou de entretenimento: “Bora, O Pódio é Nosso”;
  • Melhor programa de atualidades: “Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados”;
  • Melhor noticiário: “Fantástico: El Salvador: o lado sombrio da segurança”.
  • Melhor programa infantil: filme ou série live-action: “Luz”

Confira onde assistir as produções representam o Brasil no Emmy Internacional

“Mania de Você”

  • Direção: Carlos Araújo
  • Romance/Drama
  • Onde assistir: Globoplay (gratuito para contas cadastradas)

“Herchcovitch; Exposto”

  • Direção: Rafael Barioni; Alexandre Herchcovitch
  • Documentário
  • Onde assistir: HBO Max (mediante assinatura)

“O Prazer é Meu”

  • Direção: Eliza Capai
  • Documentário
  • Onde assistir: Globoplay (primeiro episódio gratuito) . A série completa está disponível para os assinantes “premium”.

“Lupi & Baduki”

  • Direção: Reynaldo Marchesini
  • Animação
  • Onde assistir: HBO Max (mediante assinatura) e programação do canal a cabo Discovery Kids

Leia mais

“Bora, O Pódio é Nosso”

  • Direção: Paula Buarque
  • Infantil
  • Onde assistir: Globoplay (gratuito para contas cadastradas)

“Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados”

  • Direção: Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz
  • Documentário
  • Onde assistir: RecordPlus (mediante assinatura)

“Fantástico: El Salvador: o lado sombrio da segurança”

  • Produção: Álvaro Pereira Júnior e Lúcio Rodrigues
  • Reportagem
  • Onde assistir: Globoplay (gratuito para contas cadastradas)

“Luz”

  • Direção: Guillermo Pendino
  • Infantil
  • Onde assistir: Netflix

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Netflix Max

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar