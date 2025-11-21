Oasis no Brasil: setlist atualizado e todos os detalhes dos shows

Oasis no Brasil: confira o setlist dos shows e todos os detalhes da turnêApós 15 anos, a banda retorna aos palcos e finaliza a turnê "Live 25"; confira a setlist esperada para os shows em São Paulo e mais informações
Depois de 15 anos, a banda britânica Oasis retorna ao Brasil com a turnê “Live 25”. Os shows acontecerão no estádio MorumBIS, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro.
Além de ser um retorno do grupo, em pausa desde 2009, é uma turnê de comemoração aos 25 anos da sua formação.
As apresentações deste fim de semana marcam o final da sequência deste ano. Há boatos de que os irmãos Liam e Noel Gallagher, vocalistas do grupo musical, retornem aos palcos no próximo ano, devido à demanda.
Os shows na América Latina também contam com a volta do guitarrista Paul “Bonehead” Arthurs, afastado da turnê em outubro por tratamento de câncer de próstata.
Oasis no Brasil: saiba os horários dos shows e setlist
Com 38 apresentações ao redor do mundo, o Brasil é responsável por fechar uma das turnês mais esperadas da história.
Antes da entrada da banda no paloc, acontecerá o show de abertura do ex-vocalista do The Verve, Richard Ashcroft. Com previsão de início às 19h45min, ele cantará hits da banda, como “Bittersweet Symphony”.
A banda entra no palco às 21h, entretanto, os portões já estão abertos ao público a partir das 16h; confira a setlist esperada para a noite:
- Hello
- Acquiesce
- Morning Glory
- Some Might Say
- Bring It On Down
- Cigarettes & Alcohol
- Fade Away
- Supersonic
- Roll With It
- Talk Tonight
- Half the World Away
- Little by Little
- D'You Know What I Mean?
- Stand By Me
- Cast No Shadow
- Slide Away
- Whatever
- Live Forever
- Rock 'n' Roll Star
- The Masterplan
- Don't Look Back in Anger
- Wonderwall
- Champagne Supernova
Oasis: saiba sobre a turnê “Live 25”
A separação da banda é explicada pela rivalidade entre os irmãos Gallagher, que atingiu seu ápice em 2009. No retorno aos palcos, os dois parecem ter se reconciliado.
Anunciada em setembro do ano passado, a turnê começou em julho. No dia 4, performaram no Principality Stadium, em Cardiff, País de Gales.
Em seguida, fizeram cinco noites em Manchester, Londres, Edimburgo e Dublin. Depois, partiram para a América do Norte, Cidade do México, Coreia do Sul, Japão e Austrália, fechando com a América Latina.
Sobre o fim da “Live 25”, Liam é questionado no X (antigo Twitter) se estava triste, o que ele rebateu com “Na verdade, não estou, pois eu sei de coisas que vocês não sabem”.