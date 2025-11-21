Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Oasis no Brasil: setlist atualizado e todos os detalhes dos shows

Após 15 anos, a banda retorna aos palcos e finaliza a turnê "Live 25"; confira a setlist esperada para os shows em São Paulo e mais informações
Depois de 15 anos, a banda britânica Oasis retorna ao Brasil com a turnê “Live 25”. Os shows acontecerão no estádio MorumBIS, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro.

Além de ser um retorno do grupo, em pausa desde 2009, é uma turnê de comemoração aos 25 anos da sua formação.

As apresentações deste fim de semana marcam o final da sequência deste ano. Há boatos de que os irmãos Liam e Noel Gallagher, vocalistas do grupo musical, retornem aos palcos no próximo ano, devido à demanda.

Os shows na América Latina também contam com a volta do guitarrista Paul “Bonehead” Arthurs, afastado da turnê em outubro por tratamento de câncer de próstata.

Oasis no Brasil: saiba os horários dos shows e setlist

Com 38 apresentações ao redor do mundo, o Brasil é responsável por fechar uma das turnês mais esperadas da história.

Antes da entrada da banda no paloc, acontecerá o show de abertura do ex-vocalista do The Verve, Richard Ashcroft. Com previsão de início às 19h45min, ele cantará hits da banda, como “Bittersweet Symphony”.

A banda entra no palco às 21h, entretanto, os portões já estão abertos ao público a partir das 16h; confira a setlist esperada para a noite:

  • Hello
  • Acquiesce
  • Morning Glory
  • Some Might Say
  • Bring It On Down
  • Cigarettes & Alcohol
  • Fade Away
  • Supersonic
  • Roll With It
  • Talk Tonight
  • Half the World Away
  • Little by Little
  • D'You Know What I Mean?
  • Stand By Me
  • Cast No Shadow
  • Slide Away
  • Whatever
  • Live Forever
  • Rock 'n' Roll Star
  • The Masterplan
  • Don't Look Back in Anger
  • Wonderwall
  • Champagne Supernova

Oasis: saiba sobre a turnê “Live 25”

A separação da banda é explicada pela rivalidade entre os irmãos Gallagher, que atingiu seu ápice em 2009. No retorno aos palcos, os dois parecem ter se reconciliado.

Anunciada em setembro do ano passado, a turnê começou em julho. No dia 4, performaram no Principality Stadium, em Cardiff, País de Gales.

Em seguida, fizeram cinco noites em Manchester, Londres, Edimburgo e Dublin. Depois, partiram para a América do Norte, Cidade do México, Coreia do Sul, Japão e Austrália, fechando com a América Latina.

Sobre o fim da “Live 25”, Liam é questionado no X (antigo Twitter) se estava triste, o que ele rebateu com “Na verdade, não estou, pois eu sei de coisas que vocês não sabem”.

