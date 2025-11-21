Oasis no Brasil: setlist atualizado e todos os detalhes dos shows

Noel e seu irmão Liam fundaram o Oasis / Crédito: Divulgação

Depois de 15 anos, a banda britânica Oasis retorna ao Brasil com a turnê “Live 25”. Os shows acontecerão no estádio MorumBIS, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro. Além de ser um retorno do grupo, em pausa desde 2009, é uma turnê de comemoração aos 25 anos da sua formação.

As apresentações deste fim de semana marcam o final da sequência deste ano. Há boatos de que os irmãos Liam e Noel Gallagher, vocalistas do grupo musical, retornem aos palcos no próximo ano, devido à demanda. Os shows na América Latina também contam com a volta do guitarrista Paul “Bonehead” Arthurs, afastado da turnê em outubro por tratamento de câncer de próstata. Oasis no Brasil: saiba os horários dos shows e setlist Com 38 apresentações ao redor do mundo, o Brasil é responsável por fechar uma das turnês mais esperadas da história. Antes da entrada da banda no paloc, acontecerá o show de abertura do ex-vocalista do The Verve, Richard Ashcroft. Com previsão de início às 19h45min, ele cantará hits da banda, como “Bittersweet Symphony”.

A banda entra no palco às 21h, entretanto, os portões já estão abertos ao público a partir das 16h; confira a setlist esperada para a noite: Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It On Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D'You Know What I Mean?

Stand By Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock 'n' Roll Star

The Masterplan

Don't Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova Oasis: saiba sobre a turnê “Live 25” A separação da banda é explicada pela rivalidade entre os irmãos Gallagher, que atingiu seu ápice em 2009. No retorno aos palcos, os dois parecem ter se reconciliado. Anunciada em setembro do ano passado, a turnê começou em julho. No dia 4, performaram no Principality Stadium, em Cardiff, País de Gales.