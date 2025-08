Fã de Oasis morre durante apresentação da banda em Wembley, em Londres

A fatalidade ocorreu durante o quarto dos sete shows previstos da banda no local, após um hiato de 16 anos, e está sendo investigada / Crédito: Jogada 10

O clima de excitação pelo retorno do Oasis aos palcos — depois de um hiato de 16 anos — deu lugar à consternação no último sábado (02), em Londres. Isso porque um fã morreu ao cair da arquibancada superior do Estádio de Wembley, por volta das 22h19 (horário local), durante a apresentação da banda. Apesar dos esforços da equipe médica para salvá-lo, o óbito foi declarado ainda no local. A vítima ocupava um dos assentos do anel superior do estádio de capacidade para 90 mil pessoas e estima-se que o setor esteja localizado cerca de 50 metros de altura em relação ao solo da arena. Segundo a Polícia Metropolitana e a organização do evento, a fatalidade ocorreu durante o quarto show da série de sete apresentações do grupo britânico na capital inglesa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme mencionado, o homem de 40 anos caiu da arquibancada por volta das 22h19 (horário local) diretamente no solo. A equipe de resgate o encontrou com ferimentos compatíveis com uma queda grave e, apesar das tentativas de socorro feitas pelos paramédicos e bombeiros, o fã não resistiu e morreu ainda no local. Oasis emite nota de pesar Liam e Noel Gallagher lamentaram publicamente a fatalidade no dia seguinte à ocorrência e demonstraram extrema comoção diante da perda. “Estamos chocados e tristes ao saber da trágica morte de um fã no show de ontem à noite. O Oasis gostaria de expressar nossas sinceras condolências à família e aos amigos da pessoa envolvida”, dizia um trecho. Além de integrantes da banda, a administração do estádio também emitiu um comunicado oficial sobre o atendimento e o suporte oferecido à vítima e seus familiares. “Ontem à noite, médicos do Estádio de Wembley, o serviço de ambulância e a polícia atenderam um espectador de um show. O homem foi encontrado com ferimentos consistentes com uma queda. Apesar dos esforços, o fã infelizmente faleceu. Nossos sentimentos estão com a família, já informada e apoiada por policiais especialmente treinados”, esclareceu o porta-voz.

Os organizadores, porém, mantiveram o planejamento de apresentação da banda e seguiram com a apresentação do último domingo (03), no estádio. A apresentação integrou a sequência de datas esgotadas que o Oasis realiza em Wembley, como parte da primeira turnê da banda em 16 anos. Polícia solicita colaboração de testemunhas As autoridades londrinas iniciaram uma apuração para entender as circunstâncias da queda. Investigadores acreditam que diversas pessoas podem ter testemunhado ou, de forma consciente ou não, registrado o momento do acidente com celulares. Não à toa, fez-se um apelo público para que outros fãs encaminhem vídeos ou prestem depoimentos capazes de contribuir com o inquérito. Turnê especial da banda Intitulada Oasis Live ‘25, a turnê mundial teve início no dia 4 de julho, em Cardiff, no País de Gales. O itinerário ainda contempla apresentações em Edimburgo — nos dias 8, 9 e 12 de agosto —, antes de passar por Irlanda, Estados Unidos, México, Canadá e Japão.