Chico Chico retorna a Fortaleza com nova turnê em janeiro

Chico Chico retorna a Fortaleza com nova turnê em janeiroCom a turnê do álbum "Let It Burn/Deixa Arder", o cantor se apresenta na capital cearense quatro meses após último show
O cantor Chico Chico retorna a Fortaleza para apresentar seu sétimo álbum no palco do Teatro Rio Mar Fortaleza. A apresentação está prevista para domingo, 18 de janeiro, às 20 horas. Os ingressos já estão disponíveis para venda no site Uhuu ou na bilheteria do teatro.
O artista volta à capital cearense quatro meses depois da apresentação do show “Estopim”, no Náutico Atlético Cearense. Agora, com a turnê do álbum “Let It Burn/Deixa Arder”, lançado em 24 de outubro, o show celebra seu novo disco que mistura rock, música eletrônica e ritmos da cultura popular brasileira.
Quem é Chico Chico?
Cantor e compositor, Chico Chico é filho da cantora Cássia Eller, que faleceu em 29 de dezembro de 2001.
Entre as faixas já lançadas, destaca-se a versão ao vivo de “Menino Bonito”, composição de Rita Lee, atualmente a música com mais streams do artista nas plataformas de áudio.
Em entrevista realizada em outubro para O POVO, o artista comentou sobre o seu prazer em levar aos palcos “A Felicidade”, música que está inclusa no seu novo disco, o “Let It Burn/Deixa Arder”.
O cantor revela estar muito feliz com o novo lançamento: “Sinto como um trabalho coletivo, meu, do produtor Pedro Fonseca e dos músicos incríveis que participam. Lançar um projeto novo sempre traz essa sensação de nova etapa, estou muito empolgado para sair em turnê com ‘Let It Burn/Deixa Arder’”.
Show “Let It Burn / Deixa Arder” do cantor Chico Chico
- Quando: domingo, 18 de janeiro, 20 horas
- Onde: Teatro Rio Mar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Quanto: a partir de R$ 110
- Vendas: no site Uhuu ou na bilheteria do teatro, de terça a sábado, das 14h às 20h, exceto feriados.
- Mais informações: @teatroriomarfortaleza