Chico Chico retorna a Fortaleza com nova turnê em janeiro

Com a turnê do álbum "Let It Burn/Deixa Arder", o cantor se apresenta na capital cearense quatro meses após último show

O artista volta à capital cearense quatro meses depois da apresentação do show “Estopim” , no Náutico Atlético Cearense. Agora, com a turnê do álbum “Let It Burn/Deixa Arder” , lançado em 24 de outubro, o show celebra seu novo disco que mistura rock, música eletrônica e ritmos da cultura popular brasileira.

O cantor Chico Chico retorna a Fortaleza para apresentar seu sétimo álbum no palco do Teatro Rio Mar Fortaleza. A apresentação está prevista para domingo, 18 de janeiro, às 20 horas . Os ingressos já estão disponíveis para venda no site Uhuu ou na bilheteria do teatro.

Quem é Chico Chico?

Cantor e compositor, Chico Chico é filho da cantora Cássia Eller, que faleceu em 29 de dezembro de 2001.

Entre as faixas já lançadas, destaca-se a versão ao vivo de “Menino Bonito”, composição de Rita Lee, atualmente a música com mais streams do artista nas plataformas de áudio.

Em entrevista realizada em outubro para O POVO, o artista comentou sobre o seu prazer em levar aos palcos “A Felicidade”, música que está inclusa no seu novo disco, o “Let It Burn/Deixa Arder”.

O cantor revela estar muito feliz com o novo lançamento: “Sinto como um trabalho coletivo, meu, do produtor Pedro Fonseca e dos músicos incríveis que participam. Lançar um projeto novo sempre traz essa sensação de nova etapa, estou muito empolgado para sair em turnê com ‘Let It Burn/Deixa Arder’”.